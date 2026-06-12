Netflix: la comedia romántica que acaba de llegar a la plataforma y ya conquistó a todos

Netflix estrenó en este mes de junio una producción audiovisual que es la más vista y en esta nota te contamos los detalles.

Netflix es sin duda alguna el servicio de streaming más preferido por los usuarios y, con la llegada de cada mes, van renovando su larga lista de películas, series y documentales. En los últimos días se estrenó Turbulencia en la Oficina, una comedia romántica que está conquistando la plataforma.

La comedia está protagonizada por Jennifer López, Brett Goldstein y Betty Gilpin. Se estrenó el 5 de junio y ya se encuentra liderando el Top 10 de las mejores películas de Netflix en la plataforma, siendo así la más elegida por los usuarios.

La película conquistó Netflix tras su estreno Netflix suma una historia romántica imperdible con Jennifer López como protagonista La producción audiovisual sigue a Jackie, presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, dirige su empresa con mano dura, imponiendo una estricta normativa que prohíbe las relaciones entre empleados.