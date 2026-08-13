Acción al límite en Netflix: una serie de policías contra el narco
Adrenalina pura en 6 capítulos: una producción intensa sobre el narco. Polis contra mafias, una serie de Netflix que no esperabas.
Esta serie de Netflix atrapa desde el primer minuto por su historia de adrenalina. La trama muestra a policías dispuestos a cruzar la línea legal para frenar el crimen organizado.
Un equipo policial fuera de control en las calles de la ciudad
La serie "La paz de Marsella" sigue la historia del capitán Lyès Benamar y su equipo especial de investigación. Estos agentes aplican métodos poco convencionales para mantener bajo control los barrios más peligrosos del sur francés.
La tranquilidad de la zona se rompe cuando un criminal regresa para adueñarse del negocio del narcotráfico. El enfrentamiento entre bandas rivales desata una ola de violencia sin precedentes en las calles.
Una nueva agente de la Interpol se suma al equipo con sus propios motivos personales de venganza. Las diferencias internas aumentan la tensión mientras la policía de asuntos internos vigila cada uno de sus movimientos. Con solo seis episodios llenos de persecuciones en auto y tiroteos, la trama es emocionante.