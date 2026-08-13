Acción al límite en Netflix: una serie de policías contra el narco

Adrenalina pura en 6 capítulos: una producción intensa sobre el narco. Polis contra mafias, una serie de Netflix que no esperabas.

Esta serie de Netflix atrapa desde el primer minuto por su historia de adrenalina. La trama muestra a policías dispuestos a cruzar la línea legal para frenar el crimen organizado.

Un equipo policial fuera de control en las calles de la ciudad La serie "La paz de Marsella" sigue la historia del capitán Lyès Benamar y su equipo especial de investigación. Estos agentes aplican métodos poco convencionales para mantener bajo control los barrios más peligrosos del sur francés.

La tranquilidad de la zona se rompe cuando un criminal regresa para adueñarse del negocio del narcotráfico. El enfrentamiento entre bandas rivales desata una ola de violencia sin precedentes en las calles.