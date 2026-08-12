La apasionante serie coreana de Netflix con un romance oculto

La comedia romántica oculta en Netflix que te atrapará desde el primer episodio. Tuvo un romance secreto con su jefe.

Beso de dinamita es una serie coreana de Netflix atrapante que debes ver hoy por la enorme química de sus protagonistas.

Una apasionante serie de Netflix La trama comienza en la isla de Jeju con un romance relámpago lleno de pasión y momentos inolvidables. Los dos jóvenes viven días intensos sin imaginar la gran sorpresa que el destino les tiene guardada. La conexión entre ambos personajes principales logra cautivar tu atención desde la primera escena del capítulo inicial.

Poco tiempo después de esa aventura, ella consigue ingresar como empleada en una importante corporación multinacional. Al llegar a su primer día de trabajo, descubre que su nuevo jefe superior es aquel muchacho. El sorpresivo reencuentro dentro de la oficina cambia el rumbo de sus vidas de forma radical.