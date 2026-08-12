Netflix: la emotiva serie sobre un minero que emigra a Argentina desde España

De España a Argentina en 1934: la serie de Netflix sobre migración que pocos conocen y es impactante.

Vientos de agua es una serie de Netflix que conecta Argentina y España con una emoción única.

La emotiva serie de Netflix sobre la migración Esta serie cuenta el viaje de José Olaya, un minero asturiano que huye a Argentina en 1934. La trama muestra sus miedos y sus esperanzas al cruzar el Atlántico en busca de un futuro seguro. La crudeza de su salida te conecta de inmediato con el dolor de dejar la tierra natal.

Años después, su hijo Ernesto, un arquitecto argentino, debe hacer el camino inverso hacia España debido a la crisis del dos mil uno. La narrativa cruza las dos épocas para mostrar cómo el destino de una familia se repite en sentido contrario. Esta estructura paralela atrapa tu atención desde el primer episodio de la temporada.