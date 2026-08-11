Netflix: el escalofriante caso real tras este impactante documental

Un crimen real y perturbador está en la pantalla de Netflix. Un documental espeluznante que causa conmoción.

Un crimen real y perturbador está en la pantalla de Netflix con el título Instinto maternal. Este documental muestra una red de mentiras que termina en un acto atroz para robar una vida.

Netflix y un escalofriante caso real que detalla la violencia detrás de una falsa maternidad La historia expone cómo la responsable inventó un embarazo durante nueve meses para engañar a su pareja y a su entorno. Para sostener la mentira, planificó el ataque contra una mujer embarazada de treinta y seis semanas. Tras cometer el crimen y extraer a la criatura, llamó a urgencias afirmando haber dado a luz.