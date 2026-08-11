Netflix: el escalofriante caso real tras este impactante documental
Un crimen real y perturbador está en la pantalla de Netflix. Un documental espeluznante que causa conmoción.
Un crimen real y perturbador está en la pantalla de Netflix con el título Instinto maternal. Este documental muestra una red de mentiras que termina en un acto atroz para robar una vida.
Netflix y un escalofriante caso real que detalla la violencia detrás de una falsa maternidad
La historia expone cómo la responsable inventó un embarazo durante nueve meses para engañar a su pareja y a su entorno. Para sostener la mentira, planificó el ataque contra una mujer embarazada de treinta y seis semanas. Tras cometer el crimen y extraer a la criatura, llamó a urgencias afirmando haber dado a luz.
El relato resulta espeluznante porque la agresora conocía a la víctima y había participado como fotógrafa en su boda. Las autoridades descubrieron el engaño de inmediato cuando los médicos comprobaron que la mujer no mostraba signos físicos de parto. Además, la acusada ya se había sometido a una cirugía años atrás que le impedía tener hijos.