La serie italiana de Netflix que cuenta una historia familiar marcada por el duelo

Una serie italiana de Netflix cuenta la historia de un padre enfermo que intenta preparar a su familia para continuar su vida cuando él ya no esté.

Netflix tiene en su catálogo La historia de mi familia, una serie italiana que combina drama y comedia para contar una historia atravesada por el amor, los vínculos y el duelo. La producción fue creada por Filippo Gravino y está dirigida por Claudio Cupellini. Su primera temporada tiene seis episodios, al igual que la segunda.

La trama sigue a Fausto, un padre que atraviesa una enfermedad terminal. Ante la posibilidad de que su vida termine pronto, decide preparar a su familia para cuidar de sus dos hijos pequeños. El problema es que sus familiares tienen viejos conflictos que deberán dejar de lado para cumplir con la responsabilidad que les deja.

NETFLIX Archivo El reparto está encabezado por Eduardo Scarpetta, quien interpreta a Fausto. También participan Vanessa Scalera como Lucia, la madre del protagonista, y Massimiliano Caiazzo como Valerio, su hermano. El elenco se completa con Cristiana Dell'Anna, Gaia Weiss, Antonio Gargiulo, Filippo Gili, Jua Leo Migliore y Tommaso Guidi.

Cada capítulo dura entre alrededor de 45 minutos, por lo que puede verse de un tirón. La historia de mi familia se estrenó en Netflix en 2025 y su propuesta combina momentos dramáticos con situaciones familiares más livianas, mientras sigue a un grupo de personas que debe aprender a permanecer unido frente a una pérdida que cambia sus vidas.