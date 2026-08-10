El k-drama imperdible de Netflix con 12 capítulos: perdió la memoria y la salva un novio que no recuerda

Un k-drama de Netflix mezcla comedia romántica y thriller al contar la historia de una fiscal amnésica y un falso novio que la protege de peligros.

¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si perdieras la memoria? Netflix exploró esa premisa en su nueva serie coreana Acaramelados, una producción que combina con maestría la comedia romántica, el melodrama y los giros oscuros del género thriller.

La historia sigue a una fiscal anticorrupción de élite que, tras sobrevivir a un intento de asesinato, pierde por completo la memoria y despierta en la clínica de un tranquilo pueblo. La confusión la atormenta, pero lo que más dudas le genera es la aparición de un exboxeador que se presenta como su novio. Sin que ella lo sepa, el hombre esconde un pasado complejo y miente sobre su vínculo para protegerla de la organización criminal que busca destruirla.

Ambos se mudan a una pintoresca localidad dedicada a la elaboración de golosinas tradicionales, donde comienzan a sucederse hilarantes y románticas situaciones de convivencia que terminarán uniendo a la pareja mucho más de lo que imaginaban.

La serie con 12 capítulos románticos y cómicos que acaba de llegar a Netflix. Archivo El nombre de la serie tiene una pista Un detalle fascinante de la producción reside en su título original en coreano (Ireon Yeot Gateun Sarang) y el nombre del pueblo: ambos juegan con el término yeot —un dulce tradicional altamente pegajoso—. La palabra funciona como una metáfora sobre un destino del que resulta imposible despegarse, aunque también encierra un matiz coloquial y tosco que contrasta de forma irónica con la "dulzura" de la historia.