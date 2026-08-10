Un thriller que arrasa en Netflix con una trama muy retorcida
Disfrutar este thriller de ciencia ficción de Netflix garantiza 90 minutos de tensión constante y sorpresas.
Una supuesta cita romántica se convierte en una pesadilla bizarra en Netflix porque la protagonista descubre que es un robot dentro de la trama de La acompañante. Este thriller resulta muy extraño al combinar sangre, tecnología y risas oscuras.
Netflix: un viaje de amigos que oculta un secreto tecnológico
El director plantea un escenario donde un grupo de jóvenes viaja a una cabaña apartada. El novio de la protagonista oculta un plan macabro detrás de su sonrisa. Nadie imagina el peligro real que acecha en el bosque.
La actriz Sophie Thatcher encabeza el elenco principal con una actuación brillante y fría. Su personaje pasa del desconcierto total a una furia implacable para sobrevivir. Jack Quaid interpreta al compañero manipulador con un tono muy cínico.