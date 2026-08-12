Cecilia Roth se pone en la piel de Moria Casán: "Fue uno de los trabajos más difíciles que hice en mi vida"

Interpretar a Moria Casán no era una tarea sencilla. Para Cecilia Roth significó ponerse en la piel de una de las mujeres más reconocibles de la cultura popular argentina y, al mismo tiempo, evitar caer en una simple imitación. La actriz asumió el desafío en Moria , la nueva serie de Netflix que llegará a la plataforma este 14 de agosto .

“Yo nunca había interpretado a nadie y además, vivo o no vivo, a una persona que haya pasado por este plano”, explicó Roth durante una entrevista con MDZ . Para la actriz, el objetivo no estaba en reproducir de manera exacta los gestos, la voz o las frases de Moria, sino en encontrar su propia manera de acercarse al personaje. “Lo primero y lo primero que tenía clarísimo es que lo que yo quería era no imitar”, contó.

Roth buscó entonces encontrar aquellos puntos de contacto entre ella y Moria que le permitieran construir una versión propia de “La One”. Según explicó, coincide con gran parte de las cosas que dice la conductora, aunque reconoce que no necesariamente podría expresarlas con la misma frescura y desparpajo. “Hay que atreverse a hacer Moria”, sostuvo.

Uno de los aspectos que más le costó encontrar a Cecilia Roth fue aquello que existe detrás del personaje público. La serie, según explicó, no funciona como una biopic tradicional contada de manera cronológica, sino que propone una mirada diferente sobre la vida de Moria y sobre aquello que existe detrás de la figura que todos conocen.

“Es tal vez lo que yo siento, lo que hay detrás de lo que se ve de Moria”, señaló. En ese proceso, Roth descubrió una faceta que consideró fundamental: la capacidad de Moria de quererse y cuidarse a sí misma.

Para explicarlo utilizó una imagen muy concreta: la del avión y la máscara de oxígeno. Antes de ayudar a los demás, Moria se coloca primero su propio “antifaz con aire”. “Me parece de un valor y de una inteligencia suprema”, destacó la actriz.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se ponen en la piel de Moria para la serie de Netflix. Gentileza Netflix

Para Roth, quererse no significa simplemente valorarse, sino tener certezas propias y sostenerlas frente a los demás. "Quererse es otra cosa. Es estar seguro de tus certezas y que esas certezas no las cambia nadie”, reflexionó. Ese descubrimiento fue clave para encontrar a una Moria diferente: una mujer que, detrás de su personalidad arrolladora, también puede mostrarse vulnerable, frágil y profundamente humana.

Y el trabajo no fue sencillo. “No me fue fácil, no me fue nada fácil. Creo que fue uno de los trabajos más difíciles que hice en mi vida”, confesó.

La cárcel de Paraguay: uno de los momentos más especiales

Uno de los episodios que atraviesa la historia es el recordado paso de Moria Casán por una cárcel de Paraguay. Para Roth, ese momento representa uno de los aspectos más interesantes de la vida de la diva, porque la sacó completamente del universo en el que se había desarrollado durante décadas: la televisión, la fama y la farándula. “Era algo totalmente desconocido para la vida de farándula que tuvo Moria, para la vida de la televisión”, explicó.

La actriz destacó especialmente la capacidad de Moria para adaptarse a ese escenario. Incluso contó que el lugar donde estuvo detenida era originalmente un convento y que las celdas habían sido utilizadas por monjas. Pero más allá del contexto, Roth se quedó con la manera en la que Moria se relacionó con las otras mujeres que estaban allí. “Fue muy generosa con la gente de la cárcel”, aseguró.

Según su interpretación, Moria logró vincularse con las personas que encontró en ese lugar desde una comprensión particular de la condición humana. “Moria tiene la capacidad innata de entender la humanidad, lo humano y lo divino”, sostuvo.

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“Hay que entrar al agujero para salir del agujero”

Entre las distintas frases y momentos de la trayectoria de Moria que Roth destaca, hay uno que ocupa un lugar especial para ella: un monólogo en el que la actriz rescata una idea que considera casi una enseñanza de vida. “Hay que entrar al agujero para salir del agujero”, recordó.

Para Roth, esa frase representa una de las características centrales de Moria: su valentía para atravesar los momentos difíciles en lugar de intentar escapar de ellos. “Ella no deja de entrar. Y eso es de una valentía, de una curiosidad y de un aprendizaje definitivo”, analizó. La actriz considera que esa actitud estuvo presente durante toda la vida de Moria y que forma parte de la personalidad que buscó llevar a la pantalla.

¿Cecilia Roth tendría su propia biopic?

La experiencia de interpretar la vida de otra persona también abrió una pregunta inevitable: ¿qué pasaría si algún día alguien quisiera contar la vida de Cecilia Roth? La respuesta fue contundente. “No quiero contar mi vida”, aseguró.

Roth explicó que no se siente atraída por la idea de protagonizar o construir una biopic sobre su propia historia. Sí reconoce que su vida profesional puede aparecer vinculada a entrevistas y a los distintos trabajos que realizó, pero establece una diferencia clara entre eso y exponer su vida personal. “No me gusta ese titular, pero no quiero contar mi vida de una manera que no sea la parte que sí tengo vinculación, lógicamente, porque mi trabajo lo hace hacer”, explicó.

Además, señaló que detrás de una historia personal hay muchas otras personas involucradas, algo que también influye en su decisión.

Moria llega a Netflix

Después de asumir uno de los desafíos actorales más importantes de su carrera, Cecilia Roth finalmente verá cómo el público recibe su interpretación de Moria Casán. La actriz reconoció estar ansiosa y nerviosa ante el estreno, especialmente por saber qué reacción tendrá la gente frente a una propuesta que, según explicó, no busca ser una biopic tradicional.

“Moria” llega a Netflix este 14 de agosto y tendrá a Cecilia Roth como encargada de interpretar a una de las figuras más icónicas, polémicas y reconocibles de la Argentina.

El desafío, para Roth, fue mucho más profundo que aprender los gestos o las frases de “La One”: fue encontrar a la mujer que existe detrás del personaje que durante décadas se convirtió en un fenómeno de la cultura popular.