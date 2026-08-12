Se filtró la llamada al 911 tras la polémica de Facundo Moyano y Candela Arizaga: "Pide urgente..."

El empleado de seguridad del complejo en Avenida del Libertador se comunicó con emergencias luego de un llamado interno del propio dirigente.

La tensión en torno a la figura de Facundo Moyano escaló a un nivel crítico. En medio de la tormenta mediática y las acusaciones cruzadas tras su conflictiva acción en la vía pública y en la intimidad con Candela Arizaga, salió a la luz el audio de la llamada al 911 realizada desde su domicilio en el barrio porteño de Belgrano.

En la grabación de poco más de tres minutos, se detalla el minuto a minuto de lo que se reportó como una urgencia cardiológica en el departamento del exdiputado.

Los detalles de la llamada El contacto con la línea de emergencias no lo hizo Moyano directamente, sino Juan, el vigilador del consorcio del exclusivo edificio Blue Point, ubicado en Avenida del Libertador 5414, esquina Virrey Loreto. El operador policial recibió el llamado con un empleado de seguridad, expresando que no sabía a qué número llamar, pero que era una urgencia médica vinculada a Facundo Moyano. Al ser consultado sobre el cuadro clínico del paciente, el vigilador fue contundente al señalar que tenía entre 30 o 35 años y que estaba sufriendo un ataque al corazón.

Durante el intercambio con la operadora 23, encargada de despachar al SAME, quedaron registrados los detalles precisos del operativo médico. Se especificó que la ubicación exacta correspondía al edificio Blue Point en la Avenida del Libertador 5414, entre el túnel de Libertador y Virrey Vértiz, específicamente en el piso 21, departamento A.

Asimismo, se confirmó que Moyano se encontraba consciente al momento de pedir ayuda y que fue él mismo quien se comunicó mediante un llamado interno al puesto de guardia para pedir una ambulancia de forma urgente.