Yanina Latorre destrozó a Facundo Moyano tras la entrevista que realizó con Georgina Barbarossa

Yanina Latorre no dudó en criticar duramente al exdiputado luego de las diferentes entrevistas que realizó tras la polémica con Candela Arizaga.

Facundo Moyano realizó diferentes entrevistas en medio del polémico episodio con Candela Arizaga. El sindicalista estuvo el martes por la mañana en el programa de Georgina Barbarossa y, luego de sus explicaciones, Yanina Latorre no dudó en destrozarlo.

Todo sucedió luego de que el exdiputado criticó a algunos periodistas, incluida la propia Latorre: "Que Yanina Latorre aprenda a sumar y restar y que deje de bardearme a mí me preocuparía muchísimo".

En la red social X (antes Twitter), la conductora de América TV no dudó en fulminarlo con posteos muy furiosos: "Me acaba de nombrar este impresentable. Le preocupa el valor de sus trajes. Es un pobre tipo soberbio. Que explique la droga, Candela, el brote y de qué vive".

Yanina Latorre apuntó contra Facundo Moyano tras sus declaraciones en televisión Yanina Latorre contra Facundo Moyano. X / @yanilatorre. Avísenle a Moyano que, además de ser contadora… vivo de mi trabajo. No le debo nada a nadie, y puedo contar de qué vivo, y mostrar mis declaraciones juradas. Él no puede mostrar nada porque todo es turbio", expresó en otra publicación.