El exabogado de Candela Arizaga apuntó contra Facundo Moyano: "Está agresivo y fuera de eje"

El abogado Diego Storto, quien representó inicialmente a Candela Arizaga , cuestionó duramente las declaraciones públicas de Facundo Moyano sobre el episodio ocurrido con la joven en Belgrano y sostuvo que el exdiputado atraviesa una situación de fuerte afectación.

En diálogo con Calabró 1079, por FM 107.9, Storto se refirió a la decisión de Moyano de hablar públicamente sobre el caso y puso el foco en la forma en que el exdiputado respondió a las acusaciones y cuestionamientos surgidos después del episodio.

“Moyano debería hacer un tratamiento, está muy mal, está muy agresivo, está muy fuera de eje, está muy fuera de sí”, afirmó el abogado durante la entrevista.

Para Storto, la exposición pública de Moyano terminó generando más interrogantes que respuestas. “Yo no puedo entender la actitud”, sostuvo, y se preguntó cuál fue el motivo por el que decidió salir a hablar cuando, según su mirada, el tema había perdido exposición mediática.

El abogado planteó que Moyano tenía la posibilidad de presentarse públicamente para dar explicaciones sobre lo sucedido, pero consideró que eligió otro camino.

“Si hubiera salido a pedir disculpas hubiera sido una cosa, pero apuntó contra todos", dijo Storto. En esa línea, cuestionó lo que consideró una actitud de confrontación permanente por parte del exlegislador. “El único bueno es él”, ironizó.

Las declaraciones se produjeron luego de que Moyano brindara entrevistas en las que negó haber ejercido violencia o privado de su libertad a Arizaga y sostuvo que la joven había atravesado un episodio de salud.

Las críticas hacia Fioribello

Storto también se refirió a las críticas que Moyano realizó contra el abogado Juan Pablo Fioribello, a quien, según relató, habría descalificado durante sus intervenciones públicas.

El abogado cuestionó especialmente que el exdiputado asegurara no conocerlo cuando existirían numerosas fotografías en las que ambos aparecen juntos.

Storto advirtió además que no está dispuesto a retroceder frente a eventuales nuevos cuestionamientos de Moyano y aseguró que, si el exdiputado vuelve a atacarlo públicamente, recurrirá a la Justicia y pondrá a disposición los elementos que posee relacionados con la causa.

En ese sentido, afirmó que conserva audios vinculados con Candela Arizaga y remarcó que su postura es sostener lo que considera la verdad del caso. “Yo promulgo la verdad”, señaló, y agregó que no está dispuesto a “tranzar” cuestiones vinculadas con situaciones de violencia de género, delitos o adicciones.

Las declaraciones de Storto se conocen después de que Facundo Moyano relatara públicamente su versión sobre el episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en Belgrano.

El exdiputado sostuvo que Arizaga había sufrido un episodio de salud y afirmó que le realizó maniobras de RCP. También negó que hubiera existido privación ilegítima de la libertad o violencia.

En una entrevista televisiva, el exdiputado dijo que la joven habría atravesado un “brote psicótico” y posteriormente sufrió un supuesto paro cardíaco. Moyano aseguró que actuó para asistirla y que llamó al 911. También cuestionó el procedimiento policial y sostuvo que su detención fue injusta. “No estaba en un estado de inconsciencia ni fuera de mis cabales”, afirmó.