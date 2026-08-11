Netflix: una miniserie basada en hechos reales que debes ver
La miniserie de Netflix consta de tres capítulos cargados de tensión y drama real.
El testigo retrata un crimen desgarrador que conmocionó a todo el Reino Unido. Esta miniserie de Netflix es una excelente recomendación por el enfoque que muestra ante el dolor de las víctimas y los graves errores policiales.
Un crimen lleno de controversia que expone las fallas de la justicia
La trama inicia en 1992 cuando la joven Rachel Nickell es atacada en un parque de Londres. Su hijo Alex, de solo dos años, presencia el acto y se transforma en el único testigo del hecho. A partir de ese momento, la vida del pequeño y la de su padre cambian por completo.
La policía comete errores graves al perseguir a un sospechoso inocente por la presión de los medios. Mientras tanto, el padre lucha por proteger al niño del acoso periodístico y del trauma constante. El verdadero criminal logra escapar de las autoridades durante más de quince años.