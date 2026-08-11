Netflix: una miniserie basada en hechos reales que debes ver

El testigo retrata un crimen desgarrador que conmocionó a todo el Reino Unido. Esta miniserie de Netflix es una excelente recomendación por el enfoque que muestra ante el dolor de las víctimas y los graves errores policiales.

Un crimen lleno de controversia que expone las fallas de la justicia La trama inicia en 1992 cuando la joven Rachel Nickell es atacada en un parque de Londres. Su hijo Alex, de solo dos años, presencia el acto y se transforma en el único testigo del hecho. A partir de ese momento, la vida del pequeño y la de su padre cambian por completo.