Netflix: la película de ciencia ficción y terror que no te dejará moverte del sillón

Netflix sumó a su catálogo La última casa , una película estadounidense de ciencia ficción y terror dirigida por Louis Leterrier. El film, cuyo título original es The Last House, se estrenó en la plataforma el 7 de agosto de 2026. Tiene una duración de 110 minutos. ¡Prepara el pochoclo!

La historia sigue a una familia de cuatro integrantes que queda atrapada de manera repentina dentro de su propia casa. No pueden salir y tampoco saben con certeza qué está ocurriendo en el exterior. A medida que pasa el tiempo, deben organizarse para enfrentar la situación.

Uno de los principales problemas es la escasez de recursos. La familia debe administrar lo que tiene mientras intenta encontrar una forma de sobrevivir. Al mismo tiempo, una misteriosa fuerza les impide abandonar la vivienda y aumenta la tensión entre los protagonistas.

La película combina elementos de ciencia ficción , terror y suspenso. Gran parte de la propuesta gira alrededor del encierro y de la amenaza que permanece fuera de la casa. El guion fue escrito por Matthew Robinson, mientras que la música estuvo a cargo de Yair Elazar Glotman.

El reparto está encabezado por Greta Lee, quien interpreta a Riley, y Wagner Moura, en el papel de Jason. También participan Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski, Gabriel Barbosa, Sam Lerner, Audrey Anderson y Sid Edwards.

El proyecto comenzó a desarrollarse con el título 11817. En 2024 se había anunciado a Louis Leterrier como director y a Greta Lee y Kingsley Ben-Adir como protagonistas. Luego Netflix adquirió los derechos y Wagner Moura reemplazó a Ben-Adir en el elenco.

Con La última casa, Netflix apuesta por una historia de supervivencia que combina el terror con elementos sobrenaturales y de ciencia ficción. El encierro de sus protagonistas funciona como el eje de una película en la que la falta de respuestas y recursos aumenta el peligro a medida que avanza la historia.

Mira el tráiler de la película disponible en Netflix