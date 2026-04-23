Adiós al papel higiénico en el baño: por qué podría desaparecer en los próximos años

El papel higiénico fue durante décadas un elemento básico en cualquier baño . Sin embargo, los cambios en la tecnología y en los hábitos de higiene empiezan a cuestionar su protagonismo. En los últimos años, nuevas alternativas ganan terreno y todo indica que esta tendencia seguirá creciendo.

Una de las principales innovaciones son los inodoros inteligentes , también conocidos como “washlets”. Estos dispositivos, que nacieron en Japón, combinan el inodoro con funciones de bidet en una sola unidad. Ya no se trata de algo futurista: comenzaron a expandirse y hoy aparecen cada vez más en hogares argentinos.

El rasgo central de estos equipos es el uso del agua para la limpieza. A través de un chorro regulable, permiten ajustar presión, temperatura y dirección según cada usuario. Este sistema busca reemplazar el uso del papel higiénico, ofreciendo una higiene más completa y personalizada.

Además de la limpieza, muchos modelos incorporan funciones extra. Algunos incluyen secado con aire, asientos térmicos y sistemas automáticos que mejoran la experiencia en el baño. La idea es sumar confort y tecnología en un espacio que durante años casi no cambió.

Otro punto clave es la higiene. El uso de agua permite una limpieza más profunda y reduce la presencia de bacterias. También resulta más suave para la piel, ya que evita la fricción del papel, que en algunos casos puede generar irritaciones.

En los próximos años podría desaparecer el papel higiénico del baño

El impacto ambiental es otro de los factores que impulsan esta tendencia. Reducir el consumo de papel implica menos residuos y menor uso de recursos naturales. A largo plazo, también puede significar un ahorro económico al disminuir la compra de productos descartables.

Aun así, el cambio no será inmediato. El costo inicial de estos sistemas y la costumbre arraigada del papel higiénico siguen siendo obstáculos. Pero con el avance de la tecnología y la búsqueda de soluciones más sustentables, todo indica que el baño del futuro será cada vez más digital y menos dependiente del papel.