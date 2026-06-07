El potente remedio natural de un solo ingrediente que todos tienen en la cocina y evita la gripe este invierno

El ajo está en la cocina de muchos argentinos pero muchos no conocen sus propiedades antibacterianas que previenen la gripe.

La llegada del invierno y el aumento de casos de gripe han hecho que los carritos de supermercados y farmacias se llenen de suplementos de vitamina C y pastillas que prometen fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, uno de los protectores más eficientes de la salud no se encuentra entre las góndolas de los laboratorios.

El ajo, además de condimentar cualquier plato, sirve como un potente remedio natural para combatir los virus estacionales.

Consumir un diente de ajo en ayunas, es un hábito milenario que ha pasado de generación en generación. La ciencia ha explicado que el ajo tiene propiedades inmunológicas, antibacterianas y antioxidantes.

ajo.jpg El ajo triturado funciona como un potente remedio natural contra la gripe. Archivo

El verdadero poder del ajo reside en su compuesto llamado alicina. Este componente actúa como un antibiótico natural que ayuda al cuerpo a combatir bacterias, virus y hongos. Al consumirse temprano por la mañana, el sistema digestivo absorbe sus nutrientes más rápido y potencia el sistema inmunológico.