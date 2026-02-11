Poner magnesio en los pies: por qué todos están usando este remedio natural para dormir mejor
El paso a paso para hacerlo en casa y cómo usarlo para conciliar el sueño rápido.
En la era del burnout, es decir, el estado de agotamiento físico, emocional y mental del estrés natural, los remedios caseros para dormir se han vuelto toda una tendencia. Entre ellos se encuentra el uso de aceite de magnesio en la piel que se absorbe rápido y promete evitar los efectos secundarios como el dolor estomacal.
El aceite de magnesio no es un aceite, sino que se llama así por su textura oleosa al tacto, pero en realidad es una mezcla de cloruro de magnesio con agua. Esta mezcla es económica y se puede comprar el cloruro de magnesio en escamas en cualquier farmacia para hacer tu propio aceite en casa.
Te Podría Interesar
Si vas a hacer tu mezcla en tu casa hay una serie de pasos que tenés que tener en cuenta para no perder los efectos del magnesio y que la piel pueda absorber todas las propiedades de este mineral esencial. La próxima guía es ideal para principiantes porque no requiere una precisión de laboratorio.
¿Cómo hacer este remedio de magnesio?
- Primer paso: mezclar partes iguales de escamas de cloruro de magnesio y agua destilada (o hervida).
- Segundo paso: revolver hasta que todo se disuelva.
- Tercer paso: pasalo a un frasco con atomizador (spray)
Para que funcione como un productor de sueño hay que aplicarlo en las plantas de los pies y en las pantorrillas. La piel de los pies es muy absorbente, por eso hay que rociar los pies 20 o 30 minutos antes de acostarse, aproximadamente de 5 a 10 atomizaciones por zonas. Masajeá suavemente hasta que se absorba toda la mezcla, aunque si sentís la piel pegajosa podés retirarlo con un paño suave después de 20 minutos.