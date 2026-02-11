Poner magnesio en los pies: por qué todos están usando este remedio natural para dormir mejor

En la era del burnout, es decir, el estado de agotamiento físico, emocional y mental del estrés natural, los remedios caseros para dormir se han vuelto toda una tendencia. Entre ellos se encuentra el uso de aceite de magnesio en la piel que se absorbe rápido y promete evitar los efectos secundarios como el dolor estomacal.

El aceite de magnesio no es un aceite, sino que se llama así por su textura oleosa al tacto, pero en realidad es una mezcla de cloruro de magnesio con agua. Esta mezcla es económica y se puede comprar el cloruro de magnesio en escamas en cualquier farmacia para hacer tu propio aceite en casa.

El magnesio para dormir mejor. Shutterstock Si vas a hacer tu mezcla en tu casa hay una serie de pasos que tenés que tener en cuenta para no perder los efectos del magnesio y que la piel pueda absorber todas las propiedades de este mineral esencial. La próxima guía es ideal para principiantes porque no requiere una precisión de laboratorio.