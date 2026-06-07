Hermosa, azul y nutritiva: cómo cultivar la planta que decora tu jardín y te regala semillas de chía todo el año

El paso a paso para realizar un cultivo hidropónico express en casa, cómo cosechar sus flores azules y todos sus beneficios para el organismo

El jardín, además de decorar el hogar, puede ser el lugar perfecto para cultivar nutrientes. Cultivar chía en casa es una excelente manera de obtener tus propios súper alimentos frescos y disfrutar de sus hermosas flores azules. Es un proceso que requiere de pocos cuidados y se adapta fácilmente a cualquier suelo.

La ventaja de cultivar chía en casa es que no requiere tener un patio, conocimientos de jardinería, no gastar una fortuna en sustratos. De hecho, se realiza mediante un proceso de cultivo hidropónico express que podés armar en cualquier rincón del hogar.

El paso a paso para plantar chía Embed - Si Usas Chía En Casa, Puedes Sembrarla Para Tener Flores Azules Y Cosechar Tus Propias Semillas

En el video se muestra el paso a paso detallado para que tus plantas de chía crezcan fuertes y saludables. Solo hay que tener en cuenta que la chía crece mejor cuando se siembra a fines de verano o principios de otoño y necesita temperaturas templadas, entre los 20°C y 30°C.

La planta tardará entre 120 y 180 días en completar su ciclo. Sabrás que es el momento de cosechar cuando las flores se sequen y adquieran un color marrón. Cortá los ramilletes florales y colócalos en bolsas de papel en un lugar fresco y seco para que terminen de secarse; luego tritura y separa las semillas.