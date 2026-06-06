Las plantas "todoterreno" que soportan el sol directo y el frío extremo sin que tengas que gastar agua

El romero, la lavanda y el agave son las plantas que se acomodan perfectamente al suelo mendocino y no necesitan riegos diarios.

Diseñar un jardín vistoso y verde en Mendoza puede parecer casi imposible por sus temperaturas extremas. Pero además, el clima seco obliga a cuidar cada gota de agua, por lo que se necesitan plantas que requieran poco riego y soporten el sol calcinante de verano y las heladas implacables del invierno.

El secreto para llenar tu jardín de vida no está en gastar una fortuna en plantas o proteger las macetas con plásticos, sino en elegir las especies correctas. Existe un grupo de plantas “todoterreno” que aman el sol directo y le ganan al invierno con riesgos mínimos.

El romero: la aromática clásica de los patios mendocinos El romero es un clásico en los patios mendocinos. Se trata de un arbusto leñoso de hojas perennes, pequeñas y alargadas, con un aroma intenso. Sus flores son violáceas o azuladas. Es una de las plantas más valoradas en la gastronomía y la cosmética.

romero El romero es una de las plantas aromáticas más conocidas en Mendoza. istockphoto

La lavanda: un aroma relajante Por su parte, la lavanda tiene espigas florales de color morado o lila que desprenden una fragancia relajante. Sus hojas son grisáceas y alargadas.