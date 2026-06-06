Las plantas "todoterreno" que soportan el sol directo y el frío extremo sin que tengas que gastar agua
El romero, la lavanda y el agave son las plantas que se acomodan perfectamente al suelo mendocino y no necesitan riegos diarios.
Diseñar un jardín vistoso y verde en Mendoza puede parecer casi imposible por sus temperaturas extremas. Pero además, el clima seco obliga a cuidar cada gota de agua, por lo que se necesitan plantas que requieran poco riego y soporten el sol calcinante de verano y las heladas implacables del invierno.
El secreto para llenar tu jardín de vida no está en gastar una fortuna en plantas o proteger las macetas con plásticos, sino en elegir las especies correctas. Existe un grupo de plantas “todoterreno” que aman el sol directo y le ganan al invierno con riesgos mínimos.
El romero: la aromática clásica de los patios mendocinos
El romero es un clásico en los patios mendocinos. Se trata de un arbusto leñoso de hojas perennes, pequeñas y alargadas, con un aroma intenso. Sus flores son violáceas o azuladas. Es una de las plantas más valoradas en la gastronomía y la cosmética.
La lavanda: un aroma relajante
Por su parte, la lavanda tiene espigas florales de color morado o lila que desprenden una fragancia relajante. Sus hojas son grisáceas y alargadas.
El agave: la planta que florece una vez en su vida
Agave es una suculenta de gran tamaño formada por rosetas de hojas carnosas y espinosas. Puede almacenar agua por largos periodos de tiempo y lo mágico de esta planta es que florece una sola vez en su vida.
Los cuidados básicos para proteger tus plantas
- Sol directo: al menos 6 horas diarias para un desarrollo óptimo y una buena floración.
- Suelo con drenaje: prefiere la tierra arenosa, típica de las zonas áridas, porque el encharcamiento pudre sus raíces.
- Riego: no necesitan riegos diarios. Se debe regar cuando la planta está completamente seca.
- Abono: un poco de compost en primavera es suficiente.
- Poda: una luego de la floración es ideal para mantener la planta compacta