Estas son las plantas que limpian las energías en el hogar

Cada vez son más las personas que buscan transformar sus hogares en refugios de tranquilidad. Las plantas no solo aportan estética y conexión con lo natural, sino que disciplinas como el Feng Shui las consideran imanes de vitalidad y protección.

La sansevieria, conocida como lengua de suegra , se asocia directamente con la protección del hogar, la firmeza y la estabilidad familiar. Mientras que el bambú de la suerte es vinculado con la atracción de la fortuna, el éxito laboral y el desarrollo personal continuo.

Lengua de suegra, una de las plantas que protege el hogar.

Por su parte, el potus es una planta trepadora que evoca la idea de expansión y abundancia . Es perfecta para dar sensación de frescura visual a estanterías altas.

También otra opción es el romero que más allá de sus propiedades culinarias, esta hierba aromática ha sido utilizada históricamente como un símbolo de purificación. Su fragancia distintiva estimula la concentración y el bienestar mental.

Los que saben de jardinería y de decoración también recomiendan sumar orquídeas, el máximo exponente de la elegancia y la serenidad. En el plano simbólico, representan el florecimiento personal, el afecto genuino y la belleza interior.

En tanto, la planta de jade, una suculenta de hojas redondeadas, similares a monedas, es el emblema por excelencia de la prosperidad económica, el crecimiento financiero y las nuevas oportunidades.

Por último, el lirio de la paz hace honor a su nombre transmitiendo calma y neutralizando las tensiones del entorno. Sus delicadas flores blancas invitan al descanso y a la conciliación.