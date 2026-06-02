Las plantas favoritas para el dormitorio y la cocina: frescura y color

Una planta cambia el ambiente en segundos. En dormitorios y cocinas, algunas especies ayudan a dar frescura , color y sensación de bienestar durante todo el día. Además de decorar, varias plantas se adaptan fácil a espacios interiores como la cocina y el dormitorio y requieren pocos cuidados.

E n el dormitorio, el jazmín gana protagonismo por su aroma suave y agradable. Muchas personas lo eligen para crear un ambiente más relajado antes de dormir. Sus flores blancas aportan calidez visual y ayudan a que el espacio se sienta más acogedor durante la noche.

El jazmín es una de las plantas que representan el amor y que no puede faltar en el hogar Foto: Archivo

El jazmín es una de las plantas que representan el amor y que no puede faltar en el hogar Foto: Archivo

La sábila también aparece entre las más recomendadas para interiores. Sus hojas carnosas almacenan agua y resisten bien dentro de casa. Además, ocupa poco espacio y requiere pocos cuidados. En muchos hogares se utiliza por su aspecto natural y por la sensación de frescura que aporta al dormitorio.

Otra de las favoritas es la lengua de suegra. Esta planta soporta distintos ambientes y mantiene su color verde durante todo el año. Su forma alargada ayuda a decorar esquinas vacías y mesas pequeñas. Muchas personas la eligen por su resistencia y por el toque moderno que da al espacio.

Lengua de suegra Foto: Shutterstock Lengua de suegra, una planta ideal para ambientes poco luminosos. Foto: Shutterstock

La hiedra completa la lista para dormitorios. Sus hojas colgantes crean un efecto visual atractivo en repisas o macetas elevadas. Además, da sensación de naturaleza dentro de habitaciones pequeñas y suma un detalle verde que cambia el ambiente sin esfuerzo.

albahaca

En la cocina, la albahaca y la hierbabuena siguen entre las más elegidas. Además de decorar, aportan aroma fresco y sirven para distintas comidas e infusiones. Las suculentas también ganan lugar por sus formas llamativas y su fácil cuidado. La bromelia, por otro lado, destaca por sus colores intensos y por la energía visual que aporta al ambiente.