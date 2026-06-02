Si sientes tensión en casa, qué quemar para atraer paz, abundancia y protección

Hay días en los que todo se siente pesado, sin ganas, con tensión o cansancio constante. Hay prácticas antiguas relacionadas con plantas aromáticas y sahumerios naturales. Sostienen que ciertos aromas ayudan a renovar el aire, generar tranquilidad y crear una sensación de equilibrio dentro de casa .

La ruda ocupa un lugar especial en muchas culturas. Desde hace años se utiliza en rituales de limpieza energética por su fuerte aroma. Hay quienes la queman cerca de puertas y ventanas para alejar malas vibras y cortar ambientes cargados. Su presencia también se relaciona con protección y fortaleza emocional.

La salvia blanca gana popularidad en distintos hogares. Muchas personas la usan para purificar espacios después de discusiones, visitas o momentos de estrés. El humo recorre habitaciones y deja una sensación de aire renovado. Esta práctica tiene origen en ceremonias ancestrales y todavía sigue vigente en distintos países.

El laurel también aparece entre las opciones más elegidas. Tradiciones populares lo vinculan con apertura de caminos, prosperidad y nuevas oportunidades. Algunas personas queman hojas secas mientras piensan en metas personales o cambios importantes. Su aroma suave deja una sensación cálida dentro del hogar.

sahumerios Según determinadas creencias, los jueves deben encenderse sahumerios de rosas. Canva

La lavanda se asocia con paz y armonía. Su fragancia ayuda a relajar el ambiente y acompaña momentos de descanso. Muchos la usan antes de dormir o durante jornadas de tensión. En varios hogares también aparece como parte de rituales para recuperar tranquilidad emocional.

El romero se relaciona con protección y claridad mental. Su aroma intenso ayuda a generar sensación de limpieza y frescura. La canela, por otro lado, suele asociarse con abundancia y prosperidad. Algunas personas la queman a comienzos de mes como símbolo de renovación económica y buena fortuna.