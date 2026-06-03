Así puedes sacarle provecho a la cáscara de banana en tus plantas

Te contamos cómo usar la cáscara de banana en tus plantas de forma segura. Un truco de jardinería que te ayudará.

Mucha gente busca alternativas naturales para cuidar su jardín sin gastar una fortuna. Entre los trucos caseros más populares, destaca uno muy simple que consiste en sumergir cáscaras de banana en un frasco con agua durante unos días. Es un elixir mágico para que las plantas crezcan fuertes y sanas.

El argumento principal detrás de este método es el alto contenido de potasio que tiene la banana. Este mineral es vital para el desarrollo vegetal, ya que ayuda a la floración y fortalece las raíces. Al dejar la corteza en remojo, se busca que los nutrientes se traspasen al líquido. Así se genera una especie de "té" listo para usar en el riego.

Qué dicen los expertos sobre este truco con banana Los expertos en jardinería y botánica piden moderación con este truco. Aunque es verdad que la banana tiene potasio, el agua de remojo solo extrae una cantidad mínima. Las plantas necesitan una nutrición equilibrada que incluye nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, este líquido no reemplaza a un fertilizante completo.

Otro punto a tener en cuenta son los efectos secundarios en la maceta. El agua con restos orgánicos puede fermentar rápidamente si se deja a la intemperie. Esto suele atraer mosquitas de la humedad, hormigas u otras plagas indeseadas. Además, existe el riesgo de que aparezcan hongos en la superficie de la tierra.

El truco para evitar que las bananas se pongan negras Foto: Shutterstock Banana Shutterstock