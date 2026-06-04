La planta trepadora que eligen los especialistas para los cercos y para ganar privacidad en el jardín

En apenas un par de temporadas, la planta es capaz de superar los seis metros de altura. Necesita al menos seis horas de sol.

La búsqueda de alternativas sustentables para delimitar terrenos y tapar estructuras antiestéticas gana terreno. Existe una planta que recomiendan en jardinería que es ideal: la Rosa banksiae, conocida como rosal de Banks, una de las soluciones más eficientes para crear pantallas verdes.

La planta recomendada Se trata de una enredadera, oriunda de China, que combina un desarrollo sumamente vigoroso, tiene bajo requerimiento hídrico una vez establecida y una ventaja competitiva frente a otros rosales: la ausencia casi total de espinas, lo que la vuelve segura para patios con niños y mascotas.

shutterstock_1108138262 La planta ideal para cubrir cercos. Fuente: Shutterstock.

El principal atractivo de esta trepadora radica en su velocidad. En apenas un par de temporadas, la planta es capaz de superar los seis metros de altura, tejiendo una red densa de hojas que brinda un aislamiento visual inmediato frente a los vecinos.

Durante su período de esplendor, la planta ofrece un impacto ornamental altísimo, cubriéndose por completo de ramilletes de pequeñas flores, blancas o amarillas, según la variedad, que desprenden un sutil aroma. Además, este fenómeno genera un impacto ambiental positivo en los cascos urbanos, al convertirse en un refugio y fuente de alimento para polinizadores como abejas y mariposas.