Por qué las puntas de las hojas del limonero se ponen marrones

Es importante prestar atención a las hojas del limonero porque con su aspecto dan aviso cuando las cosas no están bien.

El limonero es uno de los árboles frutales predilectos gracias a su inconfundible aroma, su generosa sombra y la producción de frutos. Sin embargo, ver que las puntas de sus hojas se ponen marrón oscuro es una señal de alerta.

Síntomas del limonero En el ámbito de la jardinería, los extremos oscurecidos o "quemados" son la manifestación física de un estrés hídrico. Esto significa simplemente que la savia y la hidratación no están logrando llegar hasta la parte más lejana de la hoja. Las causas principales detrás de este fenómeno son el riego inadecuado.

limonero en taza Hay que prestar atención a las hojas del limonero.

Si la tierra pasa mucho tiempo seca, el árbol entra en modo de supervivencia, priorizando la estructura de la madera y abandonando las extremidades foliares. También puede tratarse de un abuso de fertilizantes. Los abonos químicos concentrados pueden acumular sales en el sustrato, lo que termina por "quemar" el sistema radicular y dañar los tejidos de la planta.

Además, regar con agua dura (con exceso de cal) o con altos niveles de cloro bloquea la capacidad del limonero para absorber los nutrientes del suelo de manera eficiente.Si el árbol ya presenta estos síntomas, existen varias técnicas de jardinería para revertir el daño y devolverle el vigor. Una de ellas es corregir la técnica del riego. Lo ideal es realizar riegos abundantes y profundos, espaciándolos en el tiempo.