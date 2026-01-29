El remedio más barato contra la alopecia que avala la ciencia

La solución casera para la caída del cabello que sorprendió a la ciencia. El método natural contra la alopecia que cambió viejas creencias.

Durante años, la cebolla fue vista como un consejo de abuelas. Frotar ese remedio en zonas sin cabello generaba burlas. Todo cambió en 2002, cuando una investigación publicada en el Journal of Dermatology evaluó su efecto en personas con alopecia areata. El estudio comparó jugo de cebolla cruda con agua común durante seis semanas.

La ciencia lo respalda Los datos llamaron la atención. Casi el 87% de quienes usaron jugo de cebolla mostró rebrote visible del cabello. En el grupo de control, el resultado apenas superó el 13%. La diferencia fue clara. El trabajo despertó interés en dermatólogos y abrió nuevas líneas de análisis sobre remedios simples.

Caída de cabello .jpg La explicación está en su composición. La cebolla contiene azufre, un elemento esencial en la formación de queratina. La queratina da estructura y resistencia al cabello. Al aplicar el jugo sobre el cuero cabelludo, el azufre llega a la raíz y apoya el ciclo de crecimiento capilar.

Otro punto relevante es la catalasa. Esta enzima ayuda a reducir el peróxido de hidrógeno que se acumula con la edad. Dicho compuesto debilita el folículo y favorece canas y afinamiento. La cebolla estimula niveles más altos de catalasa en la piel de la cabeza.

También actúa frente a microbios. Su efecto antimicrobiano combate hongos y bacterias que generan inflamación silenciosa. Esa inflamación suele pasar desapercibida, pero afecta la salud del folículo y acelera la caída del cabello en muchos casos.