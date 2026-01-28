Esta película de Netflix te atrapa desde el comienzo
La película de Netflix plantea preguntas incómodas. ¿Hasta dónde se conoce a quien se ama? ¿Qué ocurre cuando el deseo y la culpa se cruzan?
Nada es tan simple. Netflix guarda una película cargada de emoción y tensión. “Perdida” propone una historia donde el amor, la ausencia y la sospecha se entrelazan desde el primer momento. La trama mantiene al espectador atento.
Un enredo amoroso de Netflix
La película se centra en Eric, un director de orquesta cuya vida cambia de forma abrupta. Su esposa Carolina desaparece sin dejar rastro. El golpe es profundo y desordena todo lo que conocía.
Mientras intenta reconstruir su día a día, Eric conoce a una mujer con la que inicia una relación intensa. Ese vínculo despierta nuevas emociones y abre una etapa distinta. Sin embargo, el pasado no queda atrás. La sombra de Carolina sigue presente y condiciona cada paso.
La historia toma otro giro cuando Eric se convierte en el principal sospechoso. La mirada del entorno cambia. Las dudas se acumulan. La nueva relación despierta comentarios y desconfianza.
“Perdida” explora cómo una desaparición altera vínculos y certezas. El relato avanza entre escenas cargadas de emoción y momentos de silencio que dicen más que las palabras. Cada personaje guarda algo. Nada se muestra de forma directa. Todo invita a observar con atención.