Netflix: una película diferente sobre superhéroes

Netflix presenta superhéroes marcados por el delito y el caos. La película que cambia las reglas de los más poderosos.

Nada es lo que parece. Netflix propone una historia de superhéroes lejos de Marvel. En este mundo, los poderes conviven con problemas reales, delitos y decisiones peligrosas. La película plantea un escenario cercano y tenso, donde tener habilidades sobrehumanas no garantiza justicia ni finales felices.

Una película de superhéroes y su lado oculto “Cómo me convertí en superhéroe” se sitúa en un París de 2020 donde los superpoderes forman parte de la vida cotidiana. Los héroes participan en campañas publicitarias y caminan entre la gente sin ocultarse. Esa integración genera una falsa sensación de control que pronto se rompe cuando aparecen intereses ocultos.

netflix Una película lejos de Marvel. No todos nacieron con habilidades especiales. Algunos desean sentir ese poder aunque sea por unos minutos. Esa obsesión dio origen a un mercado ilegal de sustancias que permiten lanzar fuego, provocar ceguera o manipular energía. El costo es alto y el origen del producto es perturbador, ya que se obtiene drenando a quienes poseen dones reales.