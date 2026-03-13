Netflix tiene la imperdible película que rescata un hecho real olvidado

La excavación está disponible en Netflix y es un drama histórico basado en hechos reales que narra el hallazgo del barco funerario de Sutton Hoo en Inglaterra.

Dentro del catálogo de películas basadas en hechos reales que ofrece Netflix, hay historias que sorprenden. Una de ellas es La excavación, un drama histórico estrenado en 2021 que reconstruye un importante hallazgo arqueológico ocurrido en Inglaterra poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

La película está dirigida por Simon Stone y se inspira en el descubrimiento real de Sutton Hoo, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX en el Reino Unido. El relato se sitúa en 1939, en un contexto marcado por la creciente tensión en Europa ante el inminente estallido del conflicto mundial.

La historia sigue a Edith Pretty, interpretada por Carey Mulligan, una viuda adinerada que vive en una finca en Suffolk. Convencida de que los montículos de tierra que hay en su propiedad esconden algo importante, decide contratar a un excavador local para investigar qué hay bajo la superficie.

El encargado del trabajo es Basil Brown, interpretado por Ralph Fiennes. Aunque no tiene formación académica formal, Brown posee una gran experiencia en arqueología. Con paciencia y dedicación comienza a excavar los montículos, hasta que aparece una estructura que cambia por completo la dimensión del hallazgo.

La excavación revela los restos de un antiguo barco funerario anglosajón junto a varios objetos de gran valor histórico. El descubrimiento atrae rápidamente la atención de arqueólogos profesionales y de instituciones académicas, lo que genera tensiones sobre quién debe dirigir la investigación.