Netflix: una película siniestra para los amantes del terror

Una vez que empiezas a ver esta película de terror en Netflix no podrás levantarte del sillón. No te arrepentirás.

Hay películas de terror que asustan. Esta directamente te enferma. La cura siniestra, dirigida por Gore Verbinski en 2017, sigue a Lockhart, un joven ejecutivo enviado a buscar a su jefe en un lujoso sanatorio en los Alpes suizos. Lo que encuentra ahí adentro no tiene nombre. La película de Netflix dura 146 minutos.

Terror y más en esta película El sanatorio es el verdadero protagonista. Un edificio perfecto por fuera, podrido por dentro. Los pacientes son millonarios que llegaron a curarse y nunca se fueron. Lockhart llega con prisa y termina atrapado como uno más. Desde ese momento, la película no da respiro.

netflix1 Lo que Verbinski construye no es terror de sustos. Es terror de dudas. Lockhart empieza a cuestionar qué es real y qué no. El espectador hace lo mismo. Esa confusión deliberada es el motor de toda la historia y es exactamente lo que la hace insoportablemente buena.

Los secretos del lugar se revelan de a poco. Cada respuesta abre tres preguntas nuevas. El agua que todos beben, los tratamientos que nadie explica, los pacientes que sonríen demasiado. Todo tiene una lógica que solo se entiende al final y que, cuando se entiende, resulta más perturbadora aún.