La nueva serie argentina de Netflix con el Chino Darín que promete ser la más ambiciosa del año

Netflix prepara una miniserie argentina con el Chino Darín sobre un cantor de tango en la Alemania nazi.

Netflix confirmó que el Chino Darín protagonizará una nueva miniserie argentina de cinco episodios dirigida por Sebastián Borensztein, uno de los cineastas más reconocidos del país. La producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y se espera que sea uno de los estrenos más esperados de la plataforma en 2026.

De qué trata la serie La miniserie, que por el momento se conoce con el nombre de trabajo El Ruso, sigue la historia de un cantante de tango argentino con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y trasladado al corazón de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial bajo una promesa laboral que nunca existió. Lejos de su tierra y atrapado en una red de mentiras, el personaje descubre que su verdadero destino va mucho más allá de triunfar como cantante: se convierte en pieza clave de una operación de inteligencia que podría cambiar el curso de la historia.

Chino Darín. Netflix La serie mezcla tango, espionaje y la Segunda Guerra Mundial. Foto: Netflix Un proyecto de diez años Borensztein, director de La odisea de los giles y Un cuento chino, trabajó en este proyecto durante una década antes de llevarlo a la pantalla. El rodaje arrancó en Buenos Aires, donde la estación Constitución fue transformada para recrear la estética de los años 40, y próximamente se trasladará a locaciones europeas para filmar las secuencias ambientadas en el corazón del régimen nazi.

Ricardo Darín participa como productor ejecutivo a través de Kenya Films, la productora que fundó junto a su hijo, mientras que K&S Films, responsable de El Eternauta y El Reino, completa el equipo productor.