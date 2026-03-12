De cantar tango a la Alemania nazi: todo sobre la nueva superproducción del Chino Darín en Netflix

El Ruso se estrenará a fines de este año. Netflix promete romperla con esta producción que protagoniza el Chino Darín.

Para fines de este año, Netflix prepara una miniserie protagonizada por el Chino Darín. Dirigida y guionada por Sebastián Borensztein, en cinco episodios se entrelazará el suspenso del espionaje, la crudeza de la guerra y la pasión por el tango.

Netflix: de qué se trata La serie El Ruso cuenta la historia de un cantante de tango de origen judío que seducido por una promesa de fama internacional cae en una trampa con un falso representante. Lo que empieza como un sueño por Europa termina siendo un pasaporte al corazón del tercer imperio durante la Segunda Guerra Mundial.

chino darin Netflix promete hacer furor con esta serie que protagoniza el Chino Darín. Fuente: Netflix. La miniserie tiene cinco episodios y el rodaje comenzó en Buenos Aires. También tendrá su filmación en el continente europeo para poder capturar el realismo de la época.

Para el director, esta serie no es una asignación más, sino una obra personal que ha gestado durante una década. El cineasta destacó la complejidad técnica y narrativa de la serie, calificándola como el desafío más grande de su trayectoria.

"Contar con el Chino como protagonista es un lujo; su personaje exige un despliegue actoral para el que se viene preparando hace meses", señaló Borensztein, agradeciendo además la libertad creativa otorgada por Netflix.