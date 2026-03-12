Presenta:

Tendencias

|

Receta

Con esta receta aprenderás a hacer hamburguesas de soja texturizada

Receta de hamburguesas caseras de soja texturizada, una opción vegetariana económica, nutritiva y fácil de preparar con ingredientes simples.

Candela Spann

Cómo hacer hamburguesas de soja caseras

Cómo hacer hamburguesas de soja caseras

Shutterstock

La receta de hamburguesas caseras de soja texturizada es una alternativa económica, nutritiva y muy fácil de preparar. Con pocos ingredientes, estas delicias vegetarianas logran una textura firme y mucho sabor. Son ideales para sumar más proteína vegetal a la alimentación y para preparar una comida casera saludable y rendidora. ¡A cocinar!

Receta de hamburguesas de soja texturizada
Receta de hamburguesas de soja texturizada

Receta de hamburguesas de soja texturizada

Ingredientes (rinde 6 hamburguesas)

  • Soja texturizada seca — 200 gramos

  • Agua caliente o caldo vegetal — 400 gramos

  • Cebolla — 120 gramos

  • Zanahoria rallada — 100 gramos

  • Ajo — 10 gramos

  • Huevo — 1 unidad

  • Pan rallado — 80 gramos

  • Aceite — 30 gramos

  • Sal — 6 gramos

  • Pimienta — 3 gramos

  • Perejil picado — 10 gramos

Paso a paso para crear hamburguesas de soja texturizada caseras

1- Colocar la soja texturizada en un bowl y cubrirla con agua caliente o caldo vegetal.

2- Dejar hidratar durante 10 minutos hasta que se ablande.

3- Escurrir bien la soja y presionarla para eliminar el exceso de líquido.

4- Picar la cebolla y el ajo bien pequeños.

5- Mezclar en un bowl la soja hidratada, la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo.

6- Agregar el huevo, el pan rallado y el perejil.

7- Condimentar con sal y pimienta.

8- Mezclar bien hasta formar una preparación compacta.

9- Formar hamburguesas con las manos o con un molde.

10- Cocinar en una sartén con un poco de aceite durante 4 a 5 minutos por lado hasta que estén doradas.

Hamburguesas vegetarianas de soja fáciles
Hamburguesas vegetarianas de soja f&aacute;ciles

Hamburguesas vegetarianas de soja fáciles

De la cocina a la mesa

Las hamburguesas de soja texturizada caseras son una excelente opción para quienes buscan reducir el consumo de carne sin renunciar a platos sabrosos y rendidores. La soja texturizada aporta una buena cantidad de proteína vegetal, mientras que las verduras suman sabor y humedad a la preparación. Esta receta también permite congelar las hamburguesas crudas para tener siempre una comida rápida lista para cocinar. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas