Con esta receta aprenderás a hacer hamburguesas de soja texturizada
Receta de hamburguesas caseras de soja texturizada, una opción vegetariana económica, nutritiva y fácil de preparar con ingredientes simples.
La receta de hamburguesas caseras de soja texturizada es una alternativa económica, nutritiva y muy fácil de preparar. Con pocos ingredientes, estas delicias vegetarianas logran una textura firme y mucho sabor. Son ideales para sumar más proteína vegetal a la alimentación y para preparar una comida casera saludable y rendidora. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 6 hamburguesas)
Soja texturizada seca — 200 gramos
Agua caliente o caldo vegetal — 400 gramos
Cebolla — 120 gramos
Zanahoria rallada — 100 gramos
Ajo — 10 gramos
Huevo — 1 unidad
Pan rallado — 80 gramos
Aceite — 30 gramos
Sal — 6 gramos
Pimienta — 3 gramos
Perejil picado — 10 gramos
Paso a paso para crear hamburguesas de soja texturizada caseras
1- Colocar la soja texturizada en un bowl y cubrirla con agua caliente o caldo vegetal.
2- Dejar hidratar durante 10 minutos hasta que se ablande.
3- Escurrir bien la soja y presionarla para eliminar el exceso de líquido.
4- Picar la cebolla y el ajo bien pequeños.
5- Mezclar en un bowl la soja hidratada, la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo.
6- Agregar el huevo, el pan rallado y el perejil.
7- Condimentar con sal y pimienta.
8- Mezclar bien hasta formar una preparación compacta.
9- Formar hamburguesas con las manos o con un molde.
10- Cocinar en una sartén con un poco de aceite durante 4 a 5 minutos por lado hasta que estén doradas.
De la cocina a la mesa
Las hamburguesas de soja texturizada caseras son una excelente opción para quienes buscan reducir el consumo de carne sin renunciar a platos sabrosos y rendidores. La soja texturizada aporta una buena cantidad de proteína vegetal, mientras que las verduras suman sabor y humedad a la preparación. Esta receta también permite congelar las hamburguesas crudas para tener siempre una comida rápida lista para cocinar. ¡A disfrutar!