Con esta receta aprenderás a hacer hamburguesas de soja texturizada

La receta de hamburguesas caseras de soja texturizada es una alternativa económica, nutritiva y muy fácil de preparar. Con pocos ingredientes, estas delicias vegetarianas logran una textura firme y mucho sabor. Son ideales para sumar más proteína vegetal a la alimentación y para preparar una comida casera saludable y rendidora. ¡A cocinar!

1- Colocar la soja texturizada en un bowl y cubrirla con agua caliente o caldo vegetal .

2- Dejar hidratar durante 10 minutos hasta que se ablande.

3- Escurrir bien la soja y presionarla para eliminar el exceso de líquido.

4- Picar la cebolla y el ajo bien pequeños.

5- Mezclar en un bowl la soja hidratada, la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo.

6- Agregar el huevo, el pan rallado y el perejil.

7- Condimentar con sal y pimienta.

8- Mezclar bien hasta formar una preparación compacta.

9- Formar hamburguesas con las manos o con un molde.

10- Cocinar en una sartén con un poco de aceite durante 4 a 5 minutos por lado hasta que estén doradas.

Hamburguesas vegetarianas de soja fáciles Hamburguesas vegetarianas de soja fáciles Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las hamburguesas de soja texturizada caseras son una excelente opción para quienes buscan reducir el consumo de carne sin renunciar a platos sabrosos y rendidores. La soja texturizada aporta una buena cantidad de proteína vegetal, mientras que las verduras suman sabor y humedad a la preparación. Esta receta también permite congelar las hamburguesas crudas para tener siempre una comida rápida lista para cocinar. ¡A disfrutar!