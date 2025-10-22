Milanesas de berenjena con costra crocante y toque cítrico
Prepará esta receta de milanesas de berenjena sin fritura, con un crocante irresistible y un sabor delicioso.
Hay recetas que huelen a casa, a fin de semana con olor a pan rallado dorándose en el horno. Las milanesas de berenjena son de esas preparaciones que se sienten familiares, pero que esconden el arte de lograr el punto exacto entre una textura crujiente y un corazón tierno. Esta versión, al horno y con un rebozado especial, demuestra que lo simple puede ser brillante. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
- 2 berenjenas medianas
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- ½ taza de harina común
- ½ taza de queso rallado (parmesano o reggianito)
- 1 diente de ajo
- Ralladura de ½ limón
- Perejil picado
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso de la receta:
- 1. Cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm de grosor y colocarlas en un colador con sal durante 20 minutos para que suelten el amargor.
- 2. Enjuagarlas y secarlas bien con papel de cocina.
- 3. Batir los huevos con un chorrito de aceite de oliva, ajo picado, perejil y la ralladura de limón.
- 4. En un plato aparte, mezclar pan rallado con queso rallado, sal y pimienta.
- 5. Pasar cada rodaja de berenjena primero por harina, luego por huevo y finalmente por el pan rallado.
- 6. Acomodarlas en una bandeja con papel manteca y un hilo de aceite.
- 7. Hornearlas a 200 °C durante unos 25 minutos, girándolas a la mitad de la cocción.
- 8. Servir calientes, con un chorrito de jugo de limón o una ensaladita fresca de rúcula y tomates cherry.