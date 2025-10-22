Milanesas de berenjena con costra crocante y toque cítrico

Hay recetas que huelen a casa, a fin de semana con olor a pan rallado dorándose en el horno. Las milanesas de berenjena son de esas preparaciones que se sienten familiares, pero que esconden el arte de lograr el punto exacto entre una textura crujiente y un corazón tierno. Esta versión, al horno y con un rebozado especial, demuestra que lo simple puede ser brillante. ¡Manos a la obra!