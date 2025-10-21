Hacé en casa la receta de berlinesas rellenas con membrillo paso a paso

Suaves, esponjosas y cubiertas de azúcar , las berlinesas rellenas con membrillo son un clásico de panadería que nunca pasa de moda. Con esta receta vas a lograr esas facturas bien aireadas, con corazón dulce y ese aroma irresistible que llena toda la cocina. Perfectas para acompañar con mate , café o chocolatada .

Harina 000, 500 g.

Levadura fresca, 25 g.

Leche tibia, 200 ml.

Azúcar, 80 g.

Huevos, 2.

Manteca, 60 g.

Sal, 1 pizca.

Dulce de membrillo, 300 g.

Aceite para freír, cantidad necesaria.

Azúcar extra, para rebozar.

Una masa esponjosa y un relleno delicioso La receta de berlinesas rellenas con membrillo se fríe a fuego medio, no fuerte, para que queden doradas por fuera y bien esponjosas por dentro. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejá reposar 10 minutos hasta que espume. En un bol grande, colocá la harina, el resto del azúcar y la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá los huevos, la manteca blanda y la mezcla de levadura. Amasá hasta obtener una masa suave y elástica. Si está muy pegajosa, sumá un poquito más de harina. Tapá y dejá leudar en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño. Desgasificá la masa y dividila en porciones de unos 50 g. Formá bolitas y acomodalas sobre una placa enharinada. Cubrí con un repasador y dejá levar nuevamente 30–40 minutos. Freí las berlinesas en aceite moderado (no muy caliente) hasta que estén doradas de ambos lados. Escurrilas sobre papel absorbente. Pasalas aún tibias por azúcar común. Una vez frías, cortalas a la mitad sin separar del todo y rellenalas con dulce de membrillo ablandado o batido.

Poné la pava para tomar un mates y disfrutá de estas berlinesas Si seguís esta receta de berlinesas rellenas con membrillo, vas a notar que el secreto está en el levado: cuanto más aireada la masa, mejor resultado. Shutterstock

Las berlinesas tienen origen alemán, donde se conocen como berliner pfannkuchen. En Argentina se adaptaron a la pastelería local con rellenos de dulce de leche o membrillo. Para conservarlas, guardalas en un recipiente hermético o tapadas con film a temperatura ambiente por hasta 2 días. Si querés que vuelvan a estar suaves, calentá unos segundos en microondas. Un tip: también podés rellenarlas con jeringa pastelera para un acabado prolijo y profesional. ¡Y a disfrutar!.