Hacé en casa la receta de berlinesas rellenas con membrillo paso a paso
Con ingredientes simples y mucho amor, esta receta de berlinesas rellenas con membrillo te va a hacer quedar como un panadero experto.
Suaves, esponjosas y cubiertas de azúcar, las berlinesas rellenas con membrillo son un clásico de panadería que nunca pasa de moda. Con esta receta vas a lograr esas facturas bien aireadas, con corazón dulce y ese aroma irresistible que llena toda la cocina. Perfectas para acompañar con mate, café o chocolatada.
Ingredientes
Rinde: 12 berlinesas medianas
- Harina 000, 500 g.
- Levadura fresca, 25 g.
- Leche tibia, 200 ml.
- Azúcar, 80 g.
- Huevos, 2.
- Manteca, 60 g.
- Sal, 1 pizca.
- Dulce de membrillo, 300 g.
- Aceite para freír, cantidad necesaria.
- Azúcar extra, para rebozar.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
- En un bol grande, colocá la harina, el resto del azúcar y la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá los huevos, la manteca blanda y la mezcla de levadura.
- Amasá hasta obtener una masa suave y elástica. Si está muy pegajosa, sumá un poquito más de harina.
- Tapá y dejá leudar en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
- Desgasificá la masa y dividila en porciones de unos 50 g. Formá bolitas y acomodalas sobre una placa enharinada.
- Cubrí con un repasador y dejá levar nuevamente 30–40 minutos.
- Freí las berlinesas en aceite moderado (no muy caliente) hasta que estén doradas de ambos lados. Escurrilas sobre papel absorbente.
- Pasalas aún tibias por azúcar común.
- Una vez frías, cortalas a la mitad sin separar del todo y rellenalas con dulce de membrillo ablandado o batido.
Las berlinesas tienen origen alemán, donde se conocen como berliner pfannkuchen. En Argentina se adaptaron a la pastelería local con rellenos de dulce de leche o membrillo. Para conservarlas, guardalas en un recipiente hermético o tapadas con film a temperatura ambiente por hasta 2 días. Si querés que vuelvan a estar suaves, calentá unos segundos en microondas. Un tip: también podés rellenarlas con jeringa pastelera para un acabado prolijo y profesional. ¡Y a disfrutar!.