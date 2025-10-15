Hacelo vos: receta de dulce de membrillo casero, fácil y rendidor

Esta receta de dulce de membrillo es un clásico argentino que nunca pasa de moda. Ideal para untar, rellenar pepas o disfrutar con un buen trozo de queso . Con solo tres ingredientes y un poco de tiempo, vas a conseguir un dulce firme, aromático y de color rubí que te transporta directo a los sabores de antes.

Ingredientes

Membrillos frescos 2 kg.

Azúcar 1,5 kg.

Jugo de 1 limón.

Agua cantidad necesaria.

Siempre es una buena opción que lo prepares vos La receta de dulce de membrillo llegó a la Argentina con los colonos españoles y se volvió un clásico de la mesa criolla. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Lavá bien los membrillos para quitarles la pelusa y cortalos en cuartos sin pelar. Retirales las semillas y los cabitos. Ponelos en una olla grande con agua suficiente para cubrirlos y hervilos hasta que estén tiernos (unos 40 minutos). Escurrilos, pesalos y procesalos o pasalos por un pisa puré hasta obtener una pasta suave. Colocá esa pulpa en una olla junto con el azúcar(calculá 750 g de azúcar por cada kilo de pulpa) y el jugo de limón. Cociná a fuego bajo, revolviendo seguido con cuchara de madera, hasta que espese y tome un color rojizo brillante (entre 45 minutos y 1 hora). Para saber si está listo, poné una cucharadita en un plato: si al enfriar queda firme, ya está. Verté el dulce caliente en moldes o recipientes forrados con film y dejá enfriar a temperatura ambiente.

Disfrutá este dulce de membrillo con alguna tostada, galleta o con un trozo de queso La receta de dulce de membrillo fue tan popular que dio origen al famoso postre “vigilante”, con queso y dulce. Shutterstock

El dulce de membrillo es uno de los más antiguos de la cocina criolla, y en el campo solía cocinarse en tachos de cobre para lograr su color característico. Podés conservarlo hasta 6 meses en la heladera, bien cubierto, o freezarlo por más tiempo. Si querés un dulce más intenso, dejalo reposar unos días antes de consumirlo: mejora con el paso del tiempo. ¡Disfruta este dulce!