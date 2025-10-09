Dulce de cayote argentino: receta auténtica y con sabor artesanal

El dulce de cayote es uno de esos clásicos del norte argentino que guardan historia y tradición en cada cucharada. Esta receta de dulce de cayote conserva ese sabor artesanal que tanto nos gusta: dulce , fibroso y perfecto para acompañar con quesillo , pan casero o unas empanadas dulces .

Cayote (alcayota) 2 kg.

Azúcar 1,5 kg.

Jugo de limón 1 unidad.

Clavo de olor 2 unidades (opcional).

Canela en rama 1 trozo (opcional).

Es un dulce delicioso La receta de dulce de cayote es originaria del noroeste argentino y se prepara sobre todo en Tucumán, Salta y Jujuy. Shutterstock

Paso a paso para que prepares dulce de cayote

Lavá bien el cayote y hervilo entero durante 20 a 30 minutos hasta que la cáscara se ablande. Dejalo enfriar, cortalo al medio y retirale las semillas. Con un tenedor o las manos, deshilachá toda la pulpa hasta obtener esas hebras típicas del dulce de cayote. Colocá el cayote deshilachado en una olla grande junto con el azúcar y el jugo de limón. Si querés, agregá clavo de olor y canela. Cociná a fuego bajo, revolviendo cada tanto, por unos 45 minutos o hasta que tome color dorado y un almíbar espeso. Retirá las especias y colocá el dulce caliente en frascos esterilizados. Tapá bien y dejá enfriar boca abajo para sellar al vacío.

Acompaña este dulce de cayote con una porción de pan casero En la antigüedad, se cocinaba en tachos de cobre a leña, lo que le daba un color y aroma únicos. Shutterstock

Este dulce de cayote casero se conserva perfectamente durante varios meses si está bien cerrado y guardado en un lugar fresco y oscuro. Una vez abierto, mantenelo en la heladera por hasta 3 semanas. Su textura fibrosa y su sabor suave lo hacen ideal para combinar con quesillo, pan casero o galletitas saladas. Un dulce simple y natural, con ese gustito norteño que nunca pasa de moda. ¡Y a disfrutar!.