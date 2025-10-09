Dulce de cayote argentino: receta auténtica y con sabor artesanal
Dulce, fibroso y con ese sabor norteño inconfundible, esta receta de dulce de cayote casero es ideal para acompañar quesillo, pan o disfrutar sola.
El dulce de cayote es uno de esos clásicos del norte argentino que guardan historia y tradición en cada cucharada. Esta receta de dulce de cayote conserva ese sabor artesanal que tanto nos gusta: dulce, fibroso y perfecto para acompañar con quesillo, pan casero o unas empanadas dulces.
Ingredientes
Rinde: 4 frascos medianos
- Cayote (alcayota) 2 kg.
- Azúcar 1,5 kg.
- Jugo de limón 1 unidad.
- Clavo de olor 2 unidades (opcional).
- Canela en rama 1 trozo (opcional).
Paso a paso para que prepares dulce de cayote
- Lavá bien el cayote y hervilo entero durante 20 a 30 minutos hasta que la cáscara se ablande. Dejalo enfriar, cortalo al medio y retirale las semillas.
- Con un tenedor o las manos, deshilachá toda la pulpa hasta obtener esas hebras típicas del dulce de cayote.
- Colocá el cayote deshilachado en una olla grande junto con el azúcar y el jugo de limón. Si querés, agregá clavo de olor y canela. Cociná a fuego bajo, revolviendo cada tanto, por unos 45 minutos o hasta que tome color dorado y un almíbar espeso.
- Retirá las especias y colocá el dulce caliente en frascos esterilizados. Tapá bien y dejá enfriar boca abajo para sellar al vacío.
Este dulce de cayote casero se conserva perfectamente durante varios meses si está bien cerrado y guardado en un lugar fresco y oscuro. Una vez abierto, mantenelo en la heladera por hasta 3 semanas. Su textura fibrosa y su sabor suave lo hacen ideal para combinar con quesillo, pan casero o galletitas saladas. Un dulce simple y natural, con ese gustito norteño que nunca pasa de moda. ¡Y a disfrutar!.