Alfajores marplatenses: receta fácil y tradicional con mucho dulce de leche
Descubrí la receta de alfajores marplatenses con masa tierna, mucho dulce de leche y baño de chocolate brillante. ¡Un placer argentino!
Nada más argentino que unos buenos alfajores, y si es marplatense, mejor todavía. Esta receta de alfajores marplatenses te va a llevar directo a la costa, con su masa suave, relleno generoso de dulce de leche y ese baño de chocolate que los hace irresistibles. Son ideales para preparar en casa y compartir con familia o amigos.
Ingredientes
Rinde: 15 alfajores medianos
- Manteca 200 g.
- Azúcar glass 100 g.
- Miel 1 cucharada.
- Esencia de vainilla 1 cucharadita.
- Huevos 2.
- Harina 0000 350 g.
- Almidón de maíz 50 g.
- Polvo de hornear 1 cucharadita.
- Dulce de leche repostero 400 g.
- Chocolate cobertura semiamargo 300 g.
- Grasa o manteca (para el baño) 1 cucharadita.
Paso a paso de ¡alfajores marplatenses muy fáciles!
- En un bol, batí la manteca con el azúcar glass hasta que quede bien cremosa. Agregá la miel, la esencia de vainilla y los huevos de a uno, mezclando bien.
- Tamizá la harina, el almidón de maíz y el polvo de hornear. Sumalos a la mezcla anterior y uní sin amasar demasiado, hasta obtener una masa lisa y suave.
- Llevá la masa a la heladera tapada por 30 minutos. Luego estirala de medio centímetro de espesor y cortá discos del tamaño que prefieras.
- Colocá los discos en una placa enmantecada o con papel manteca y horneá a 170 °C por unos 8 a 10 minutos, sin que se doren demasiado.
- Una vez fríos, rellená con dulce de leche repostero y armá los alfajores presionando suavemente.
- Derretí el chocolate junto con la cucharadita de grasa o manteca, y bañá los alfajores uno por uno. Dejalos secar sobre una rejilla o papel manteca hasta que el baño solidifique.
Estos alfajores caseros son una delicia que se conserva perfecta por unos 7 a 10 días en un recipiente hermético, a temperatura ambiente fresca o en la heladera. Si querés prolongar su durabilidad, podés freezarlos sin problema y mantenerlos hasta un mes. Puedes personalizarlos: usar chocolate blanco, agregar coco rallado o incluso un toque de licor en el relleno. Un clásico argentino que tienes que probar. ¡Y a disfrutar!.