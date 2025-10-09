Alfajores marplatenses: receta fácil y tradicional con mucho dulce de leche

Nada más argentino que unos buenos alfajores , y si es marplatense, mejor todavía. Esta receta de alfajores marplatenses te va a llevar directo a la costa, con su masa suave, relleno generoso de dulce de leche y ese baño de chocolate que los hace irresistibles. Son ideales para preparar en casa y compartir con familia o amigos.

La receta de alfajores marplatenses nació en la costa argentina como una versión más “turística” del alfajor tradicional, pensada para llevar como recuerdo.

Estos alfajores caseros son una delicia que se conserva perfecta por unos 7 a 10 días en un recipiente hermético, a temperatura ambiente fresca o en la heladera. Si querés prolongar su durabilidad, podés freezarlos sin problema y mantenerlos hasta un mes. Puedes personalizarlos: usar chocolate blanco, agregar coco rallado o incluso un toque de licor en el relleno. Un clásico argentino que tienes que probar. ¡Y a disfrutar!.