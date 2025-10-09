Presenta:

Alfajores marplatenses: receta fácil y tradicional con mucho dulce de leche

Descubrí la receta de alfajores marplatenses con masa tierna, mucho dulce de leche y baño de chocolate brillante. ¡Un placer argentino!

El secreto de unos alfajores marplatenses perfectos: receta casera y simple.

Nada más argentino que unos buenos alfajores, y si es marplatense, mejor todavía. Esta receta de alfajores marplatenses te va a llevar directo a la costa, con su masa suave, relleno generoso de dulce de leche y ese baño de chocolate que los hace irresistibles. Son ideales para preparar en casa y compartir con familia o amigos.

Ingredientes

Rinde: 15 alfajores medianos

  • Manteca 200 g.
  • Azúcar glass 100 g.
  • Miel 1 cucharada.
  • Esencia de vainilla 1 cucharadita.
  • Huevos 2.
  • Harina 0000 350 g.
  • Almidón de maíz 50 g.
  • Polvo de hornear 1 cucharadita.
  • Dulce de leche repostero 400 g.
  • Chocolate cobertura semiamargo 300 g.
  • Grasa o manteca (para el baño) 1 cucharadita.
Irresistibles alfajores marplatenses
La receta de alfajores marplatenses nació en la costa argentina como una versión más “turística” del alfajor tradicional, pensada para llevar como recuerdo.

Paso a paso de ¡alfajores marplatenses muy fáciles!

  1. En un bol, batí la manteca con el azúcar glass hasta que quede bien cremosa. Agregá la miel, la esencia de vainilla y los huevos de a uno, mezclando bien.
  2. Tamizá la harina, el almidón de maíz y el polvo de hornear. Sumalos a la mezcla anterior y uní sin amasar demasiado, hasta obtener una masa lisa y suave.
  3. Llevá la masa a la heladera tapada por 30 minutos. Luego estirala de medio centímetro de espesor y cortá discos del tamaño que prefieras.
  4. Colocá los discos en una placa enmantecada o con papel manteca y horneá a 170 °C por unos 8 a 10 minutos, sin que se doren demasiado.
  5. Una vez fríos, rellená con dulce de leche repostero y armá los alfajores presionando suavemente.
  6. Derretí el chocolate junto con la cucharadita de grasa o manteca, y bañá los alfajores uno por uno. Dejalos secar sobre una rejilla o papel manteca hasta que el baño solidifique.
Con un sabor delicioso estos alfajores marplatenses ganarán tu corazón
La receta de alfajores marplatenses se hizo famosa gracias a las confiterías familiares de Mar del Plata en los años 50.

Estos alfajores caseros son una delicia que se conserva perfecta por unos 7 a 10 días en un recipiente hermético, a temperatura ambiente fresca o en la heladera. Si querés prolongar su durabilidad, podés freezarlos sin problema y mantenerlos hasta un mes. Puedes personalizarlos: usar chocolate blanco, agregar coco rallado o incluso un toque de licor en el relleno. Un clásico argentino que tienes que probar. ¡Y a disfrutar!.

