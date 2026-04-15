Esta es la receta perfecta de milanesas sin TACC: fáciles, deliciosas y rendidoras

Esta receta de milanesas sin TACC es ideal para quienes buscan una opción rica, casera y apta para celíacos. Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, estas milanesas quedan crocantes por fuera y jugosas por dentro. Es una delicia perfecta para disfrutar en familia sin resignar sabor ni textura.

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Carne (nalga o cuadrada) — 600 gramos

Huevos — 2 unidades (120 gramos)

Pan rallado sin TACC — 200 gramos

Ajo — 10 gramos

Perejil — 15 gramos

Sal — 6 gramos

Pimienta — 3 gramos

Mostaza — 10 gramos

Aceite — cantidad necesaria

Paso a paso para crear milanesas sin TACC deliciosas

1- Cortar la carne en fetas finas y, si es necesario, aplastarlas suavemente para emparejar el grosor.

2- En un bowl batir los huevos junto con el ajo, el perejil, la mostaza, la sal y la pimienta.

3- Colocar el pan rallado sin TACC en otro recipiente.

4- Pasar cada feta de carne primero por la mezcla de huevo y luego por el pan rallado, presionando bien para que se adhiera.

5- Repetir el proceso para lograr un rebozado más firme, si se desea.

6- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.

7- Cocinar las milanesas durante unos minutos de cada lado hasta que estén doradas y crocantes.

8- Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

9- Servir las milanesas sin TACC bien calientes.

10- Acompañar con ensalada, puré o lo que más te guste.

Una receta de milanesa de carne totalmente deliciosa Una receta de milanesa de carne totalmente deliciosa Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las milanesas sin TACC son una excelente alternativa para quienes deben evitar el gluten pero no quieren dejar de disfrutar un clásico. Esta receta logra una textura crocante gracias al pan rallado sin TACC, manteniendo todo el sabor de las versiones tradicionales. Además, se pueden hacer al horno para una opción más liviana o incluso freezar antes de cocinar para tener siempre listas. Usar buena carne y condimentar bien es clave para un resultado sabroso. Es un plato versátil, rendidor y perfecto para cualquier día de la semana, ideal para compartir en familia. ¡Simplemente deliciosas!.