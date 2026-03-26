Secreto revelado en esta receta de carne al horno con papas
Destacate con esta receta de carne al horno con papas casera, un plato clásico, abundante y lleno de sabor, ideal para una comida familiar reconfortante.
Esta receta de carne al horno con papas es un clásico infaltable en la cocina argentina, perfecto para compartir en familia. Con una preparación simple y un resultado delicioso, vas a lograr una carne jugosa y papas doradas que se impregnan de todo el sabor. Ideal para un almuerzo de domingo o una ocasión especial.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 800 gramos de carne vacuna (roast beef o similar).
- 700 gramos de papas.
- 50 gramos de ajo.
- 100 mililitros de aceite.
- 200 mililitros de caldo de carne.
- 10 gramos de sal.
- 5 gramos de pimienta.
- 5 gramos de pimentón.
- 5 gramos de orégano.
Paso a paso para crear una carne al horno con papas deliciosa
1- Precalentá el horno a temperatura media.
2- Colocá la carne en una fuente y condimentá con sal, pimienta, pimentón y orégano.
3- Pelá y cortá las papas, en trozos grandes.
4- Distribuílas con la carne y agregá el ajo.
5- Rociá todo con el aceite y el caldo de carne.
6- Llevá al horno y cociná durante aproximadamente 1 hora y media, girando la carne a mitad de cocción.
7- Retirá cuando la carne esté dorada y las papas bien tiernas.
De la cocina a la mesa
Esta receta de carne al horno con papas es ideal para disfrutar de una comida casera, abundante y llena de sabor. El secreto está en cocinar la carne lentamente para que quede bien jugosa, mientras las papas se doran y absorben todos los jugos. Es perfecta para reuniones familiares o almuerzos especiales sin demasiado esfuerzo. Además, podés sumar zanahorias o hierbas para darle un toque distinto. Servila recién salida del horno, bien calentita, y acompañala con una ensalada fresca si querés equilibrar el plato. Un clásico argentino que siempre conquista. ¡A la mesa!.