Presenta:

Tendencias

|

Verano

Tu aliado para el verano: ensalada colorida super económica, rendidora y saludable

Receta de verano: ensalada colorida con kale, tomate rojo y amarillo, cebolla morada y aceitunas, fresca, nutritiva y fácil de preparar.

Candela Spann

Una ensalada colorida muy completa, perfecta para el verano
Shutterstock

Esta receta de ensalada colorida de verano combina kale, tomates rojos y amarillos, cebolla morada y aceitunas para un plato fresco, nutritivo y lleno de sabor. Ideal para los días de calor, como plato liviano o guarnición. Prepararla es super sencillo, conlleva pocos pasos y el resultado final te encantará. Manos a la obra.

Te Podría Interesar

Esta ensalada colorida de verano te encantará
Esta ensalada colorida de verano te encantar&aacute;

Esta ensalada colorida de verano te encantará

Ingredientes (rinde de 2 a 3 porciones)

  • 100 gramos de kale
  • 1 tomate rojo grande
  • 1 tomate amarillo grande
  • 1/4 de cebolla morada
  • 50 gramos de aceitunas negras o verdes
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal a gusto
  • Pimienta a gusto

Paso a paso para lograr una ensalada deliciosa

1- Lavá el kale, quitá los tallos más duros y cortalo en tiras finas.

2- Colocalo en un bowl y masajealo con 1 cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal hasta que se ablande.

3- Cortá el tomate rojo y el tomate amarillo en cubos o gajos.

4- Fileteá fina la cebolla morada.

5- Cortá las aceitunas en mitades o rodajas.

6- Incorporá todos los ingredientes al bowl.

7- Condimentá con el resto del aceite de oliva, el jugo de limón y pimienta a gusto. Mezclá bien.

Prepará esta ensalada colorida de verano y disfrutá
Prepar&aacute; esta ensalada colorida de verano y disfrut&aacute;

Prepará esta ensalada colorida de verano y disfrutá

De la cocina a la mesa

Servila bien fresca. A esta ensalada colorida no le falta nada, los ingredientes son super completos y podés comerla tanto para el almuerzo como para la cena. Podés sumarle semillas, queso o una proteína para convertirla en plato principal. Es una delicia simple y perfecta para el verano. Preparala fácilmente y ¡a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas