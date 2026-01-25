Tu aliado para el verano: ensalada colorida super económica, rendidora y saludable
Esta receta de ensalada colorida de verano combina kale, tomates rojos y amarillos, cebolla morada y aceitunas para un plato fresco, nutritivo y lleno de sabor. Ideal para los días de calor, como plato liviano o guarnición. Prepararla es super sencillo, conlleva pocos pasos y el resultado final te encantará. Manos a la obra.
Ingredientes (rinde de 2 a 3 porciones)
- 100 gramos de kale
- 1 tomate rojo grande
- 1 tomate amarillo grande
- 1/4 de cebolla morada
- 50 gramos de aceitunas negras o verdes
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de 1/2 limón
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
Paso a paso para lograr una ensalada deliciosa
1- Lavá el kale, quitá los tallos más duros y cortalo en tiras finas.
2- Colocalo en un bowl y masajealo con 1 cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal hasta que se ablande.
3- Cortá el tomate rojo y el tomate amarillo en cubos o gajos.
4- Fileteá fina la cebolla morada.
5- Cortá las aceitunas en mitades o rodajas.
6- Incorporá todos los ingredientes al bowl.
7- Condimentá con el resto del aceite de oliva, el jugo de limón y pimienta a gusto. Mezclá bien.
De la cocina a la mesa
Servila bien fresca. A esta ensalada colorida no le falta nada, los ingredientes son super completos y podés comerla tanto para el almuerzo como para la cena. Podés sumarle semillas, queso o una proteína para convertirla en plato principal. Es una delicia simple y perfecta para el verano. Preparala fácilmente y ¡a disfrutar!