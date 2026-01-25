Tu aliado para el verano: ensalada colorida super económica, rendidora y saludable

Esta receta de ensalada colorida de verano combina kale, tomates rojos y amarillos, cebolla morada y aceitunas para un plato fresco, nutritivo y lleno de sabor. Ideal para los días de calor, como plato liviano o guarnición. Prepararla es super sencillo, conlleva pocos pasos y el resultado final te encantará. Manos a la obra.

Esta ensalada colorida de verano te encantará

1- Lavá el kale , quitá los tallos más duros y cortalo en tiras finas.

2- Colocalo en un bowl y masajealo con 1 cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal hasta que se ablande.

3- Cortá el tomate rojo y el tomate amarillo en cubos o gajos.

4- Fileteá fina la cebolla morada.

5- Cortá las aceitunas en mitades o rodajas.

6- Incorporá todos los ingredientes al bowl.

7- Condimentá con el resto del aceite de oliva, el jugo de limón y pimienta a gusto. Mezclá bien.

Prepará esta ensalada colorida de verano y disfrutá Shutterstock

De la cocina a la mesa

Servila bien fresca. A esta ensalada colorida no le falta nada, los ingredientes son super completos y podés comerla tanto para el almuerzo como para la cena. Podés sumarle semillas, queso o una proteína para convertirla en plato principal. Es una delicia simple y perfecta para el verano. Preparala fácilmente y ¡a disfrutar!