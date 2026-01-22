Presenta:

Esta ensalada es la receta clave del verano ¡preparala y disfrutá!

Esta ensalada de quinoa, tomates cherry y palta es ideal para el verano: fresca, nutritiva y fácil, perfecta como plato principal liviano y saludable.

Candela Spann

Ensalada de quinoa fría ideal para el verano
Shutterstock

Esta ensalada de quinoa con tomates cherry y palta es una receta fresca, nutritiva y muy fácil de preparar. Ideal para el verano, combina ingredientes simples con buen aporte energético. Funciona como plato principal liviano o guarnición completa, se come fría y es perfecta para llevar, adelantar comidas y sumar opciones saludables a la mesa diaria.

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Quinoa: 200 gramos

  • Agua: 400 ml

  • Tomates cherry: 250 gramos

  • Palta: 2 unidades

  • Cebolla morada: ½ unidad

  • Jugo de limón: 2 cucharadas

  • Aceite de oliva: 3 cucharadas

  • Sal: a gusto

  • Pimienta: a gusto

Paso a paso para preparar una ensalada delicosa

  • Lavá bien la quinoa y cocinala con el agua hasta que esté tierna; dejá enfriar.

  • Cortá los tomates cherry en mitades y reservá.

  • Pelá y cortá la palta en cubos medianos.

  • Picá fina la cebolla morada.

  • En un bol grande mezclá la quinoa, los tomates cherry, la palta y la cebolla.

  • Condimentá con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

  • Mezclá suavemente y llevá a heladera hasta el momento de servir.

De la cocina a la mesa

Servila bien fría, sola o como acompañamiento de carnes, pescados o platos a la parrilla. Es una ensalada rendidora, colorida y adaptable. Aguanta bien en heladera, mantiene textura y sabor, y se vuelve una gran aliada para comidas rápidas, almuerzos livianos o viandas prácticas durante días de calor intenso.

