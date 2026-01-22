Esta ensalada es la receta clave del verano ¡preparala y disfrutá!

Esta ensalada de quinoa con tomates cherry y palta es una receta fresca, nutritiva y muy fácil de preparar. Ideal para el verano, combina ingredientes simples con buen aporte energético. Funciona como plato principal liviano o guarnición completa, se come fría y es perfecta para llevar, adelantar comidas y sumar opciones saludables a la mesa diaria.