Esta ensalada es la receta clave del verano ¡preparala y disfrutá!
Esta ensalada de quinoa, tomates cherry y palta es ideal para el verano: fresca, nutritiva y fácil, perfecta como plato principal liviano y saludable.
Esta ensalada de quinoa con tomates cherry y palta es una receta fresca, nutritiva y muy fácil de preparar. Ideal para el verano, combina ingredientes simples con buen aporte energético. Funciona como plato principal liviano o guarnición completa, se come fría y es perfecta para llevar, adelantar comidas y sumar opciones saludables a la mesa diaria.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Quinoa: 200 gramos
Agua: 400 ml
Tomates cherry: 250 gramos
Palta: 2 unidades
Cebolla morada: ½ unidad
Jugo de limón: 2 cucharadas
Aceite de oliva: 3 cucharadas
Sal: a gusto
Pimienta: a gusto
Paso a paso para preparar una ensalada delicosa
Lavá bien la quinoa y cocinala con el agua hasta que esté tierna; dejá enfriar.
Cortá los tomates cherry en mitades y reservá.
Pelá y cortá la palta en cubos medianos.
Picá fina la cebolla morada.
En un bol grande mezclá la quinoa, los tomates cherry, la palta y la cebolla.
Condimentá con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
Mezclá suavemente y llevá a heladera hasta el momento de servir.
De la cocina a la mesa
Servila bien fría, sola o como acompañamiento de carnes, pescados o platos a la parrilla. Es una ensalada rendidora, colorida y adaptable. Aguanta bien en heladera, mantiene textura y sabor, y se vuelve una gran aliada para comidas rápidas, almuerzos livianos o viandas prácticas durante días de calor intenso.