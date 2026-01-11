Esta receta de ensalada Waldorf te salvará las comidas de verano ¡una delicia!
Fresca, crocante y cremosa: esta es la receta imbatible de ensalada Waldorf ideal para disfrutar en verano argentino.
Clásica, fresca y con contraste de sabores, la ensalada Waldorf es una receta ideal para el verano argentino. Combina frutas, frutos secos y una base cremosa que se disfruta bien fría. Funciona como entrada, guarnición o plato liviano, y se prepara en minutos. Una receta elegante pero simple, perfecta para sumar frescura cuando el calor pide platos sin complicaciones.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Manzanas verdes – 2 unidades
Apio – 2 ramas
Nueces – ½ taza
Uvas – 1 taza (opcional)
Mayonesa – 3 cucharadas
Queso crema – 2 cucharadas
Jugo de limón – 1 cucharada
Lechuga – hojas a gusto
Sal – a gusto
Pimienta – a gusto
Paso a paso para crear una ensalada Waldorf deliciosa
1- Para esta receta de verano, lavá y cortá las manzanas verdes en cubos chicos, rociándolas con jugo de limón para que no se oxiden.
2- Picá el apio bien fino y cortá las uvas a la mitad si las usás, sumándolas al bol.
3- Agregá las nueces picadas groseramente para aportar textura.
4- En otro recipiente mezclá la mayonesa, el queso crema, sal y pimienta, logrando una salsa suave.
5- Uní todo con movimientos envolventes y serví la receta sobre hojas de lechuga bien fría.
De la cocina a la mesa
La ensalada Waldorf es una receta perfecta para el verano porque combina frescura, crocante y cremosidad en un solo plato. Se puede preparar con anticipación y conservar en frío hasta el momento de servir. Funciona como acompañamiento de carnes frías, platos grillados o como opción liviana por sí sola. Una delicia clásica, versátil y siempre vigente, que suma un toque distinto a la mesa cotidiana argentina. ¡A disfrutar!