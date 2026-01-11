Esta receta de ensalada Waldorf te salvará las comidas de verano ¡una delicia!

Clásica, fresca y con contraste de sabores, la ensalada Waldorf es una receta ideal para el verano argentino. Combina frutas, frutos secos y una base cremosa que se disfruta bien fría. Funciona como entrada, guarnición o plato liviano, y se prepara en minutos. Una receta elegante pero simple, perfecta para sumar frescura cuando el calor pide platos sin complicaciones.

1- Para esta receta de verano , lavá y cortá las manzanas verdes en cubos chicos, rociándolas con jugo de limón para que no se oxiden.

2- Picá el apio bien fino y cortá las uvas a la mitad si las usás, sumándolas al bol.

3- Agregá las nueces picadas groseramente para aportar textura.

4- En otro recipiente mezclá la mayonesa, el queso crema, sal y pimienta, logrando una salsa suave.

5- Uní todo con movimientos envolventes y serví la receta sobre hojas de lechuga bien fría.

De la cocina a la mesa

La ensalada Waldorf es una receta perfecta para el verano porque combina frescura, crocante y cremosidad en un solo plato. Se puede preparar con anticipación y conservar en frío hasta el momento de servir. Funciona como acompañamiento de carnes frías, platos grillados o como opción liviana por sí sola. Una delicia clásica, versátil y siempre vigente, que suma un toque distinto a la mesa cotidiana argentina. ¡A disfrutar!