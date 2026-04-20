Cómo hacer para que los girasoles vuelvan a sembrarse solos en el jardín

Tener un jardín lleno de girasoles es el sueño de muchas personas, pero lo que pocos saben es que no hace falta comprar semillas ni dedicar horas a la siembra cada temporada. Existe un método basado en la paciencia y el respeto por los ciclos naturales que permite que estas flores se multipliquen por sí mismas.

El error más frecuente entre los aficionados a la jardinería es cortar la flor apenas comienza a marchitarse. Si bien se hace por una cuestión estética para mantener el jardín "prolijo", al eliminar la flor seca se interrumpe la formación de las semillas.

Para que el ciclo de resiembra funcione, es indispensable que el girasol complete su proceso de secado en la misma planta.

Es por eso que para lograr que el jardín se llene de nuevos brotes el próximo año sin mover un dedo, hay que seguir algunos consejos. Elegir los emplares más fuertes y dejarlos secar completamente en el tallo, no se cortan. Una vez que la cabeza del girasol está seca y pesada las semillas caerán por su propio peso al suelo.

Además, hay que evitar remover demasiado el sustrato o pasar rastrillos agresivos en la zona donde cayeron las semillas porque necesitan quedar a la profundidad justa para germinar cuando el clima sea propicio. Humedecer la zona de forma ligera sin encharcar para ayudar a la semilla a asentarse en la tierra.

Para asegurarse una distribución más uniforme en el jardín se puede sacudir suavemente la flor seca con la mano. De esta forma, ayudás a repartir las semillas en áreas donde antes no había plantas.

Confiar en la resiembra espontánea no solo permite ahorrar dinero y tiempo, sino que también fomenta un ecosistema más saludable. Al dejar las flores secas, también se proporciona un alimento valioso para las aves locales durante el otoño.