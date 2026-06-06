La playa de Brasil donde el invierno parece no existir y cada vez atrae a más argentinos

Hay una escena que se repite todos los años cuando el frío empieza a instalarse en Argentina. Mientras las camperas vuelven a salir del placard y las mañanas se vuelven cada vez más grises, miles de personas comienzan a buscar pasajes con una idea bastante simple: encontrar un lugar como una playa donde el invierno no tenga demasiado protagonismo.

Algunos apuntan a los destinos clásicos. Otros prefieren mirar un poco más allá. En esa búsqueda aparece un nombre que hace tiempo dejó de ser un secreto entre viajeros frecuentes y que hoy figura cada vez más seguido en las recomendaciones de agencias y portales turísticos. Está en el nordeste de Brasil, tiene playas de arena clara, mar cálido durante gran parte del año y una tranquilidad difícil de encontrar en los destinos más masivos.

Lo primero que llama la atención al llegar no son los hoteles ni los restaurantes. Es el ritmo. Nadie parece tener apuro. Las calles conservan un aire relajado y buena parte de la actividad gira alrededor del famoso Quadrado, una plaza histórica rodeada de casas coloridas que con el tiempo se transformaron en cafés, galerías y pequeños comercios.

Ese lugar es Trancoso, una localidad ubicada en el sur del estado de Bahía que nació como una antigua aldea jesuita y que décadas después fue descubierta por viajeros que buscaban escapar de los grandes centros turísticos. La fama llegó más tarde. También los visitantes internacionales, las celebridades y los hoteles boutique. Aun así, el pueblo mantiene una identidad que muchos consideran parte de su encanto.

Hay un dato que explica buena parte de su popularidad entre los argentinos. Durante los meses de invierno, las temperaturas suelen ubicarse cerca de los 24 grados. No hace calor extremo, pero tampoco existe la necesidad de pensar en bufandas o guantes. El clima permite pasar largas horas al aire libre y disfrutar de la playa en una época del año en la que buena parte del Cono Sur atraviesa jornadas mucho más frías.

Porto Seguro, Trancoso - IG portosegurobr Instagram @portosegurobr

Esa situación genera otro beneficio. Al no coincidir con la temporada alta brasileña, el movimiento es menor que durante enero o febrero. Las playas lucen más despejadas y la experiencia resulta mucho más tranquila para quienes buscan descansar.

Mucho más que arena y mar

Las postales más conocidas de Trancoso suelen estar asociadas al océano, pero el destino ofrece bastante más que eso. Las caminatas por el centro histórico, la gastronomía basada en pescados y mariscos frescos y las excursiones hacia playas cercanas forman parte de la experiencia habitual.

Entre los lugares más visitados aparecen Praia dos Coqueiros, Praia dos Nativos y Praia do Espelho, considerada por muchos viajeros como una de las playas más bellas de Brasil. Allí, cuando baja la marea, se forman espejos de agua naturales que terminan dando nombre al lugar y generan algunas de las imágenes más compartidas por quienes pasan por la región.

Quizás esa sea la razón por la que tantos visitantes regresan. No hay parques temáticos ni grandes avenidas comerciales. Tampoco multitudes permanentes. Lo que ofrece Trancoso es algo bastante más difícil de encontrar: la sensación de haber llegado a un lugar que todavía conserva parte del Brasil que muchos creen perdido. Y en pleno invierno, cuando el frío domina gran parte del continente, eso alcanza para convertirlo en una tentación difícil de ignorar.