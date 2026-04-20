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Las 4 plantas que florecen en otoño y transmiten calidez inmediata en tu hogar

Algunas especies florecen en otoño y son ideales para interiores: cuáles elegir y cómo cuidarlas para que duren más tiempo.

Cynthia Garrido

Las plantas para decorar el hogar durante el otoño.&nbsp;

Las plantas para decorar el hogar durante el otoño. 

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Las plantas pueden ser un gran elemento decorativo incluso en otoño. Algunas especies florecen cuando las temperaturas dejan de ser extremas y llenan los ambientes de color y perfume.

Existen muchas plantas y flores que alcanzan su mejor momento en esta época del año. Sin embargo, tras el verano es común que algunas se marchiten o se sequen. El entretiempo es ideal para trasplantar y sumar nuevas especies que se luzcan cuando vuelva el calor.

Qué plantar en otoño

El espatifilo es una de las plantas de interior más elegantes y resistentes para el otoño. Se destaca por su flor blanca y su fácil mantenimiento: necesita luz indirecta y riego moderado. Durante el verano puede requerir entre dos y tres riegos semanales, mientras que en invierno uno suele ser suficiente. También es importante evitar corrientes de aire y mantenerla en ambientes con temperaturas entre 18°C y 25°C.

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El espatifilo es una de las plantas m&aacute;s destacadas en oto&ntilde;o.&nbsp;

El espatifilo es una de las plantas más destacadas en otoño.

Las hortensias son otras de las favoritas de la temporada, ya que aportan color y personalidad al hogar. Durante el otoño, se pueden trasladar del exterior al interior en macetas o jarrones. Esto ayuda a protegerlas y favorece una mejor floración en la próxima primavera.

Los pensamientos se destacan por su variedad de colores y su forma llamativa. Son ideales para balcones y espacios exteriores, ya que se adaptan muy bien al clima otoñal y requieren pocos cuidados.

Por último, la hiedra es una opción muy elegida por su efecto colgante y sus hojas verdes. Es una planta resistente que crece mejor en sombra o semisombra y tolera bien la falta de riego.

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La hiedra crece muy r&aacute;pido.&nbsp;

La hiedra crece muy rápido.

Cómo cuidar a las plantas durante el otoño

Durante el otoño, además, es clave prestar atención a algunos cuidados básicos para mantener las plantas saludables:

  • Revisar el sistema de drenaje de las macetas
  • Realizar podas de saneamiento
  • Incorporar abono para fortalecerlas en el cambio de estación
  • Trasladarlas al interior o protegerlas con tela térmica en caso de bajas temperaturas

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