La planta que todos eligen para el jardín en otoño: resiste y florece por meses

Una planta que requiere pocos cuidados durante el otoño y promete transformar tu jardín en el verano.

Las plantas que cambian jardines y se pueden plantar en otoño.

Llegó el otoño y es el momento ideal para planificar qué plantas sumar al jardín. Aunque en esta temporada el crecimiento de las plantas se ralentiza, es una época ideal para pensar qué especies agregar para darle color y personalidad.

Una de las plantas que gana terreno es la dipladenia, una especie tropical de América del Sur sumamente apreciada por su floración y su versatilidad. Es una planta que puede crecer como trepadora, alcanzado hasta 9 metros, o mantenerse compacta en macetas y cestas colgantes.

dipladenia La dipladenia decora con sus colores llamativos y formas acampanadas. Archivo.

La mayoría la escoge por sus flores con forma distintiva de trompeta o campana que aparecen en colores rojo, rosa, blanco y amarillo. Las mismas generan un contraste con sus hojas de verde oscuro intenso, brillante y con textura coriácea (parecido al cuero), lo que la convierte en una opción muy decorativa para cualquier espacio.

Cuándo plantarla Si bien la época ideal para plantar una dipladenia suele ser la primavera, es posible trasplantarla en otoño si se toman recaudos. Si vives en una zona con inviernos fríos, no se recomienda plantarla en el suelo del jardín ya que no podrá establecer sus raíces antes de las heladas.