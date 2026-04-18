La planta que todos eligen para el jardín en otoño: resiste y florece por meses
Una planta que requiere pocos cuidados durante el otoño y promete transformar tu jardín en el verano.
Llegó el otoño y es el momento ideal para planificar qué plantas sumar al jardín. Aunque en esta temporada el crecimiento de las plantas se ralentiza, es una época ideal para pensar qué especies agregar para darle color y personalidad.
Una de las plantas que gana terreno es la dipladenia, una especie tropical de América del Sur sumamente apreciada por su floración y su versatilidad. Es una planta que puede crecer como trepadora, alcanzado hasta 9 metros, o mantenerse compacta en macetas y cestas colgantes.
La mayoría la escoge por sus flores con forma distintiva de trompeta o campana que aparecen en colores rojo, rosa, blanco y amarillo. Las mismas generan un contraste con sus hojas de verde oscuro intenso, brillante y con textura coriácea (parecido al cuero), lo que la convierte en una opción muy decorativa para cualquier espacio.
Cuándo plantarla
Si bien la época ideal para plantar una dipladenia suele ser la primavera, es posible trasplantarla en otoño si se toman recaudos. Si vives en una zona con inviernos fríos, no se recomienda plantarla en el suelo del jardín ya que no podrá establecer sus raíces antes de las heladas.
Lo que debes saber sobre esta planta
Para que la dipladenia crezca saludable, hay que tener en cuenta algunos cuidados básicos:
- Ubicación: necesita un lugar con mucha luz. En zonas templadas prefiere el sol, pero en zonas calurosas agradece la semisombra para evitar quemaduras.
- Sustrato: requiere un suelo rico en nutrientes y con excelente drenaje. Muchos mezclan turba, fibra de coco y perlita para evitar encharcamientos.
- Riego: moderado. En otoño e invierno el riego se reduce al mínimo.
- Temperatura: es muy sensible al frío. Si la temperatura baja de los 7°C debe protegerse en interiores o con mantas térmicas.
- Abonado: durante la primavera y el verano, utiliza fertilizante para plantas de flor cada 15 días para potenciar la floración.