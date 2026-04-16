Los 3 arbustos ideales para llenar de color tu jardín en otoño
Un jardín con arbustos puede ofrecer color todo el año: opciones fáciles de cuidar que decoran y aportan vida.
Para ganar privacidad en el hogar o darle vida a una pared, no siempre hacen falta grandes reformas: a veces, una planta puede ser la solución perfecta. Algunos arbustos, además de decorar, florecen y aportan aromas y colores que transforman cualquier espacio.
Además, el otoño se puede convertir en una estación ideal para plantarlas ya que el suelo todavía conserva algo de calor, hay más humedad y las plantas pueden sufrir menos estrés que en el verano. A continuación, tres arbustos que pueden cambiar a tu jardín.
1. Camelia
La camelia es uno de los arbustos más elegantes para esta época. Florece entre otoño e invierno, con flores grandes en tonos rosados, blancos o rojos. Prefiere semisombra y suelos ácidos, y es ideal para darle un toque sofisticado al jardín.
2. Duranta
La duranta es muy valorada por su follaje y sus pequeñas flores violetas. Aunque su floración fuerte es en primavera y verano, en climas templados puede mantener color en otoño. Además, es resistente y fácil de mantener.
3. Nandina (bambú sagrado)
La nandina es perfecta para otoño porque cambia el color de sus hojas a tonos rojizos y anaranjados. No requiere muchos cuidados, tolera bien el frío y aporta color incluso cuando otras plantas se apagan.
Un jardín con color todo el año
Elegir arbustos que florezcan en distintas estaciones es una forma sencilla de asegurar color y vida en el jardín durante todo el año. Con pocos cuidados y sin grandes esfuerzos, estos aliados verdes no solo aportan privacidad y decoración, sino que también transforman cualquier rincón de la casa en un espacio lleno de naturaleza y armonía.