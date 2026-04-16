Los 3 arbustos ideales para llenar de color tu jardín en otoño

Un jardín con arbustos puede ofrecer color todo el año: opciones fáciles de cuidar que decoran y aportan vida.

Conocida como bambú sagrado, la nandina esta entre los arbustos elegidos para esta época. Foto: Shutterstock

Para ganar privacidad en el hogar o darle vida a una pared, no siempre hacen falta grandes reformas: a veces, una planta puede ser la solución perfecta. Algunos arbustos, además de decorar, florecen y aportan aromas y colores que transforman cualquier espacio.

Además, el otoño se puede convertir en una estación ideal para plantarlas ya que el suelo todavía conserva algo de calor, hay más humedad y las plantas pueden sufrir menos estrés que en el verano. A continuación, tres arbustos que pueden cambiar a tu jardín.

1. Camelia La camelia es uno de los arbustos más elegantes para esta época. Florece entre otoño e invierno, con flores grandes en tonos rosados, blancos o rojos. Prefiere semisombra y suelos ácidos, y es ideal para darle un toque sofisticado al jardín.

La planta de camelia puede alcanzar hasta 2 metros de altura. Foto: Shutterstock La planta de camelia puede alcanzar hasta 2 metros de altura. Foto: Shutterstock 2. Duranta La duranta es muy valorada por su follaje y sus pequeñas flores violetas. Aunque su floración fuerte es en primavera y verano, en climas templados puede mantener color en otoño. Además, es resistente y fácil de mantener.

duranta-shutterstock Esta planta es resistente y fácil de mantener, sus flores violetas aportan color incluso en otoño. Foto: Shutterstock 3. Nandina (bambú sagrado) La nandina es perfecta para otoño porque cambia el color de sus hojas a tonos rojizos y anaranjados. No requiere muchos cuidados, tolera bien el frío y aporta color incluso cuando otras plantas se apagan.