Dos plantas trepadoras que florecen todo el año y transforman cualquier pared

La buganvilla y el jazmín de Madagascar son dos plantas trepadoras que florecen casi todo el año y transforman cualquier pared o reja con color y aroma.

Las plantas trepadoras de floración prolongada son una de las opciones más efectivas para transformar paredes y cercos con color permanente. Foto: Archivo

Cuando las paredes del jardín no se encuentran en el mejor estado y buscamos cubrirlas, una de las opciones es hacerlo con plantas trepadoras. Sin embargo, en esta elección debemos tener en cuenta que no todas son iguales, algunas nada más florecen en primavera mientras otras tienen la particularidad de hacerlo casi en todas las estaciones.

La Buganvilla: la planta trepadora que no falla La Buganvilla es una de las plantas más espectaculares para esta tarea ya que es una de las pocas que puede florecer casi todo el año en varios tipos de clima. Sus flores, que en realidad son brácteas de colores intensos que van del fucsia al naranja, al blanco y al rojo, pueden cubrir una pared entera en pocos años y transformar completamente el aspecto de una fachada.

Cuidados Pleno sol para florecer con intensidad

Riego escaso, tolera muy bien la sequía

Soporte resistente para sus tallos espinosos

Poda después de cada ciclo de floración

Resiste el calor pero puede perder follaje en inviernos muy fríos JARDÍN La planta buganvilia recibe el nombre popular de Santa Rita Foto: Pixabay - pixabay.com La buganvilla es una de las pocas plantas trepadoras que puede florecer prácticamente todo el año. Foto: Archivo Jazmín de Madagascar: un jardín lleno de aroma El jazmín de Madagascar, conocido científicamente como Stephanotis floribunda, es una trepadora de crecimiento moderado que produce flores blancas estrelladas con un aroma intenso y dulce que puede perfumar todo el jardín. A diferencia de otras trepadoras, su floración se extiende desde la primavera hasta el otoño con picos en verano, lo que la convierte en una de las opciones más fragantes y duraderas para cubrir paredes, pérgolas y rejas.