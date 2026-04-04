Dos plantas trepadoras que florecen todo el año y transforman cualquier pared
La buganvilla y el jazmín de Madagascar son dos plantas trepadoras que florecen casi todo el año y transforman cualquier pared o reja con color y aroma.
Cuando las paredes del jardín no se encuentran en el mejor estado y buscamos cubrirlas, una de las opciones es hacerlo con plantas trepadoras. Sin embargo, en esta elección debemos tener en cuenta que no todas son iguales, algunas nada más florecen en primavera mientras otras tienen la particularidad de hacerlo casi en todas las estaciones.
La Buganvilla: la planta trepadora que no falla
La Buganvilla es una de las plantas más espectaculares para esta tarea ya que es una de las pocas que puede florecer casi todo el año en varios tipos de clima. Sus flores, que en realidad son brácteas de colores intensos que van del fucsia al naranja, al blanco y al rojo, pueden cubrir una pared entera en pocos años y transformar completamente el aspecto de una fachada.
Cuidados
- Pleno sol para florecer con intensidad
- Riego escaso, tolera muy bien la sequía
- Soporte resistente para sus tallos espinosos
- Poda después de cada ciclo de floración
- Resiste el calor pero puede perder follaje en inviernos muy fríos
Jazmín de Madagascar: un jardín lleno de aroma
El jazmín de Madagascar, conocido científicamente como Stephanotis floribunda, es una trepadora de crecimiento moderado que produce flores blancas estrelladas con un aroma intenso y dulce que puede perfumar todo el jardín. A diferencia de otras trepadoras, su floración se extiende desde la primavera hasta el otoño con picos en verano, lo que la convierte en una de las opciones más fragantes y duraderas para cubrir paredes, pérgolas y rejas.
Cuidados
- Exposición solar parcial, sol y sombra combinados
- Riego regular sin encharcamiento
- No tolera el frío extremo ni las heladas intensas
- Ubicar en pared con orientación norte en zonas frías
- Crecimiento más lento pero floración muy duradera y aromática