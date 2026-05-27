Cómo volver a dormir profundo cuando te despiertas a mitad de la noche

Qué hacer si te despiertas en la madrugada y quieres dormir profundo otra vez. Si te despiertas en la madrugada, esto ayuda a volver a dormir profundo.

Despertarse a mitad de la noche es más común de lo que parece. Muchas personas abren los ojos de golpe, miran el celular, revisan la hora y terminan completamente despiertas. Ese hábito afecta otra vez el sueño. Hay pequeños cambios nocturnos que relajan el cuerpo y volver a dormir sin tanto esfuerzo.

Qué hacer cuando el sueño se corta en plena madrugada Uno de los primeros consejos es evitar revisar el teléfono. La luz de la pantalla activa el cerebro y hace que el cuerpo salga del estado de descanso. Lo mismo ocurre con las luces fuertes, los mensajes o las redes sociales. Muchas personas sienten sueño otra vez, pero el celular termina alejando esa sensación.

el-insomnio-es-un-padecimiento-que-puede-provocar-graves-problemas-la-salud-foto-abc Dormir mal dejó de ser una experiencia aislada para convertirse en un fenómeno colectivo. Archivo MDZ

Otro error frecuente es mirar la hora. Cuando alguien ve que son las tres o cuatro de la mañana, empieza a pensar cuánto falta para levantarse y eso aumenta la tensión. Por esa razón, expertos en sueño recomiendan dejar el reloj lejos de la vista durante la noche.

También se aconseja no intentar dormir a la fuerza. Repetir pensamientos como “tengo que dormirme ya” genera más presión mental. En cambio, algunas técnicas de relajación buscan cambiar ese enfoque. Una frase simple como “voy a descansar el cuerpo” ayuda a bajar la ansiedad y relajar la mente.